( Avshalom Sassoni / Flash90 )

יו”ר מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, התייחס הערב (שני) לשאלת המשך התמודדותה של מפלגתו בבחירות, על רקע החשש מאחוז החסימה והלחצים לפרישה מהמרוץ. בהצהרה שפרסם הבהיר וינטר כי אין בכוונתו לפרוש וכי מפלגתו תמשיך להתמודד עד הסוף.

“אני פונה למאות אלפי התומכים וגם לאלו שמתלבטים כי מפחידים אותם על ״אחוז החסימה״- אנחנו גילינו אומץ, רצנו קדימה, בואו איתנו. אל תפחדו, אל תפלו לקמפיין הנבזי. עמך ישראל רצים עד הסוף!”, הצהיר וינטר.

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דבריו של יו”ר עמך ישראל מגיעים על רקע השאלות בנוגע להמשך התמודדות המפלגה והאפשרות שלא תעבור את אחוז החסימה. וינטר בחר להתייחס ישירות לחשש הזה, ופנה לא רק לתומכיו אלא גם למצביעים המתלבטים, שלדבריו חוששים להצביע למפלגתו בשל סוגיית אחוז החסימה.

בהצהרתו לא הציג וינטר אפשרות של פרישה מהמרוץ או תנאים שבהם ישקול לסיים את ההתמודדות. במקום זאת, הוא חזר והדגיש כי מפלגתו מתכוונת להמשיך עד ליום הבחירות.