אורן הלמן לנתניהו: "ז'בוטינסקי, בגין ושמיר מתביישים בך"

אורן הלמן, פעיל ליכוד ותיק, פרסם היום (שני) הודעה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר שלטענתו קיבל פנייה רשמית מיו"ר ועדת הבחירות של הליכוד, ובה דרישה להגיב בתוך 24 שעות לקראת אפשרות לסילוקו מהתנועה. לדבריו, הפנייה הגיעה שעות ספורות לאחר שפרסם פוסט שבו הסביר מדוע לא יצביע לנתניהו בבחירות הקרובות.

"כמה שעות אחר כך, קיבלתי פנייה רשמית מהשופט שהוא יו"ר וועדת הבחירות של הליכוד עם דרישה להגיב תוך 24 שעות - לקראת סילוקי מהתנועה", כתב הלמן.

הלמן, שלדבריו פעיל במערכות הבחירות של הליכוד מאז שנת 1982, טען כי מדובר בפגיעה בחופש הביטוי בתוך המפלגה. "הליכוד כבר לא תנועה של החברים שלה. הליכוד הפכה לתנועה של איש אחד - נתניהו. עסק פרטי לכל דבר", כתב.

בהמשך הוסיף: "זה החוק החדש: כל מי שמעיז להתנגד לו, לפקפק בו או לומר את האמת - פשוט זורקים אותו".

הלמן תיאר שורה של אירועים שלטענתו התרחשו בעקבות הביקורת שהשמיע. לדבריו, תומכי נתניהו קראו לגרשו מהמדינה ואף משירות המילואים, שאליו התנדב במאי 2023 ושבמסגרתו שירת, לטענתו, כ-200 ימים בצו 8.

"ההודעה שקיבלתי היא לא כתב אישום נגדי אלא תעודת הפטירה הרשמית של הליכוד כתנועה לאומית-ליברלית", כתב. לדבריו, "המפלגה של ז'בוטינסקי ובגין, שחרטה על דגלה חופש דעה והדר בית"רי, הפכה לכת שבה מותר רק למחוא כפיים".

בהמשך פנה הלמן ישירות לאנשי סביבתו של נתניהו: "טופז ואוריך תמסרו לשופט נאמן-נתניהו: נתניהו יכול לזרוק אותי מהליכוד, אבל הוא לא יכול לזרוק את הליכוד ממני ומתוכי".