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הפוגה מהגשם; התחממות ורוחות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יעבור שינוי חד עם עלייה בטמפ' ורוחות חזקות. הגשם יוצא להפוגה ארוכה. תחזית מזג אוויר

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(שאטרסטוק)

מזג אוויר בימים הקרובים יעבור שינוי חד עם עלייה בטמפ' ורוחות חזקות. הגשם יוצא להפוגה ארוכה.

יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

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יום רביעי: מעונן חלקית. בשעות הבוקר יתכן טפטוף לאורך מישור החוף, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אחר הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

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יום חמישי: בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יעלו והלחות תרד בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם מהרגיל. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

יום שישי: בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בעיקר בהרי הצפון, משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
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