לראשונה בהיסטוריה: חייל פצוע פונה בעזרת רחפן

פינוי ברחפן ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

תיעוד חדש ודרמטי מהחזית האוקראינית חושף עוד התפתחות ביכולות של רחפנים המוטסים מרחוק, לראשונה בהיסטוריה רחפן פינה חייל פצוע לקבלת טיפול רפואי.

תיעוד חסר תקדים שחשפה זרוע הרחפנים האוקראינית מציג עוד תקרת זכוכית אותה פורצים הכלים האוטונומיים בחזית המלחמה, לראשונה בהיסטוריה של המלחמה, רחפן כבד ביצע פינוי מוטס לחייל פצוע.

החייל שנפצע בזמן לחימה בחזית פונה בעזרת רחפן משא כבד, מכיוון שלא היה ניתן לשלוח פינוי רפואי ייעודי אל אזור הלחימה, לאחר טיסה מהחזית חזרה אל אזורי הכינוס הוא זכה לטיפול רפואי מציל חיים.