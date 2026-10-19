השר לשעבר מעריך: ליברמן יצטרף למפלגות הערביות בתנאי אחד

( יונתן זינדל / פלאש90 )

השר לשעבר סילבן שלום מזהיר מפני התרחישים הפוליטיים ביום שאחרי הבחירות. בתכנית "יומן הערב" עם דורון כהן ברדיו גלי ישראל, ניתח שלום את האפשרות שבה מחנה האופוזיציה יצליח להשיג רוב פרלמנטרי של 61 חברי כנסת בהישענות על המפלגות הערביות, והצביע על המהלך הראשון שצפוי לצאת לפועל מיד עם השבעת הכנסת. "אם יהיה להם שישים ואחד עם הערבים, ההצבעה הראשונה ביום השבעת הכנסת תהיה על בחירת יושב ראש הכנסת", הבהיר שלום, והדגיש את המחיר הפוליטי שיידרש כדי להבטיח את תמיכתו של יו"ר ישראל ביתנו: "כדי שליברמן יהיה איתם, הם יצטרכו לתת לליברמן את יושב ראש הכנסת". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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שלום הסביר כי שליטה בתפקיד יושב ראש הכנסת אינה מהלך סמלי בלבד, אלא כלי משמעותי לקביעת סדר היום התחיקתי וקידום מהלכים דרמטיים נגד מחנה הימין: "מה נותן העניין של יושב ראש הכנסת? האפשרות להעביר את כל החוקים שהם רוצים, כולל חוק לוועדת חקירה ממלכתית".

בדבריו פירט השר לשעבר את המנגנון המשפטי שבאמצעותו מתכננים באופוזיציה לעקוף את הממשלה: "הרי היום על פי החוק, מי שיכול להקים ועדת חקירה ממלכתית זו רק הממשלה. לכן, אם יהיה מצב שבו יהיה להם רוב ויהיה להם יושב ראש כנסת משלהם, הם ילכו ויחוקקו חוק שקובע כי לא רק הממשלה יכולה להקים ועדת חקירה ממלכתית – אלא גם הכנסת".