איבד את טבעת הנישואין בשדה: כך היא נמצאה אחרי 83 שנה

אתה יכול לצפות לביקור". זה מה שאמר בן הדוד לברט נאבורס כשהתקשר אליו, עם בשורה שהפתיעה אותו: טבעת הנישואין של אביו המנוח נמצאה – 83 שנה אחרי שנעלמה.

הסיפור מתחיל בכפר אודיליאפל שבחבל בראבנט בהולנד. ג'ו נאבורס, אביו של ברט, התחתן ב-1941.

בחורף של 1942 או 1943 הוא עבד בדישת תבואה על האדמה שמאחורי חוות המשפחה, ובמהלך העבודה איבד את הטבעת. הוא חיפש אותה במרץ, אבל מעולם לא מצא אותה.

במשפחה ידעו על האובדן. "אבא שלי היה מספר מדי פעם שהוא איבד את הטבעת שלו", סיפר ברט.

הקיץ איתר אדם עם גלאי מתכות טבעת שהייתה קבורה כ-20 סנטימטרים מתחת לפני הקרקע. בן הדוד של ברט, שגר סמוך לבית המשפחה הישן, שמע על המציאה – והרים טלפון לברט.

המוצא הגיע בעצמו אל ברט כדי להחזיר לו את הטבעת. ברט שאל אם הוא רוצה תמורה על המציאה, אבל הוא סירב.