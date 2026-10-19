איבד את טבעת הנישואין בשדה: כך היא נמצאה אחרי 83 שנה

אתה יכול לצפות לביקור". זה מה שאמר בן הדוד לברט נאבורס כשהתקשר אליו, עם בשורה שהפתיעה אותו: טבעת הנישואין של אביו המנוח נמצאה – 83 שנה אחרי שנעלמה.
הסיפור מתחיל בכפר אודיליאפל שבחבל בראבנט בהולנד. ג'ו נאבורס, אביו של ברט, התחתן ב-1941.
בחורף של 1942 או 1943 הוא עבד בדישת תבואה על האדמה שמאחורי חוות המשפחה, ובמהלך העבודה איבד את הטבעת. הוא חיפש אותה במרץ, אבל מעולם לא מצא אותה.
במשפחה ידעו על האובדן. "אבא שלי היה מספר מדי פעם שהוא איבד את הטבעת שלו", סיפר ברט.
הקיץ איתר אדם עם גלאי מתכות טבעת שהייתה קבורה כ-20 סנטימטרים מתחת לפני הקרקע. בן הדוד של ברט, שגר סמוך לבית המשפחה הישן, שמע על המציאה – והרים טלפון לברט.
המוצא הגיע בעצמו אל ברט כדי להחזיר לו את הטבעת. ברט שאל אם הוא רוצה תמורה על המציאה, אבל הוא סירב.
בצדה הפנימי של הטבעת חרוט תאריך החתונה של הוריו של ברט, כך שלא נותר ספק שהיא הייתה של אביו
למרות עשרות השנים באדמה, הטבעת נשמרה במצב טוב. "היא תמיד הייתה ביבש", הסביר ברט. "חשבתי שזה באמת משהו מיוחד", הוא הוסיף. גם האחים שלו, לדבריו, שמחו מאוד על הגילוי.
אחרי יותר משמונה עשורים באדמה, הטבעת של ג'ו נאבורס תישאר במשפחה – כל עוד איש לא יאבד אותה שוב – וברט מתכוון להעביר אותה לדור הבא.