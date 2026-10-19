אחרי המתקפה של נתניהו: רוסיה נעמדת לצד איראן

שר החוץ הרוסי נחת לפני זמן קצר באיראן, ובמהלך מסיבת עיתונאים בפתיחת הפגישה המדינית הבהיר כי רוסיה לא תוותר אל 'הקשר האסטרטגי' עם איראן, ויצא למתקפה נגד ישראל וארה"ב.

סרגיי לברוב, שר החוץ הרוסי ומקורבו של הנשיא פוטין, הגיעה לביקור בזק פתאומי בטהראן, לאחר שאמש תדרך ראש הממשלה נתניהו נגד הקשרים בין איראן ורוסיה. לברוב הודיע כי "כמו אוקראינה נגד רוסיה" כך גם ישראל וארה"ב פועלות לפגוע ב-"תשתיות אזרחיות" באיראן.

לברוב הבהיר בתוקף כי "לרוסיה אין כל כוונה לסגת מהקשרים האסטרטגיים וההסכמים ההדדיים עם איראן, ללא קשר לאף לחץ חיצוני" בנוסף הוסיף לברוב, כי כמו שארה"ב מסייעת לאוקראינה בלחימה, רוסיה מוכנה לסייע לאיראן.