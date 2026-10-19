ליברמן ( מרים אלסטר/פלאש90 )

מפלגת ישראל ביתנו הודיעה היום (שני) כי הגישה תלונה במשטרה ופנייה לוועדת הבחירות המרכזית, בעקבות קמפיין הכפשה שלטענתה מתנהל נגד יו"ר המפלגה, ח"כ אביגדור ליברמן, ובני משפחתו. במפלגה טוענים כי בימים האחרונים הופצו הודעות סמס בתפוצה רחבה בקרב ישראלים דוברי רוסית, ובהן קישור לאתר המכיל תכנים פוגעניים נגד ליברמן ומשפחתו.

על פי הודעת דוברות ישראל ביתנו, ההודעות נשלחו ממספרי טלפון אנונימיים ונכתבו בשפה הרוסית. ההודעות הופנו לציבור דוברי הרוסית בישראל וכללו קישור לאתר אינטרנט ייעודי, שבו פורסמו, לטענת המפלגה, תכנים שקריים ומכפישים. במפלגה הדגישו כי הקמפיין אינו מתמקד רק ביו"ר ישראל ביתנו עצמו, אלא כולל גם תכנים המכוונים נגד בני משפחתו.

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בעקבות הפצת ההודעות החליטו בישראל ביתנו לפנות לרשויות האכיפה ולוועדת הבחירות המרכזית, בדרישה לפתוח בבדיקת האירוע ולברר מי הגורמים האחראים להפצת התכנים.

בהודעת המפלגה נמסר כי הוגשה תלונה במשטרה לצד פנייה רשמית לוועדת הבחירות המרכזית, בדרישה לחקור את האירוע ולחשוף את הגורמים העומדים מאחורי הקמפיין.

אחת הדרישות המרכזיות שהעלתה ישראל ביתנו היא בירור זהות הגורמים המממנים את הפצת ההודעות ואת האתר שאליו הן מפנות.