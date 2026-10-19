מתיבת נח לריאליטי: איך הומצא המושג "הישרדות"?

כולם מכירים את "הישרדות"- תכנית הריאליטי ובעברית "תכנית מציאות". מועצת השבט, ה"טוויסטים" בעלילה והמשימות המפרכות על האי הבודד. התכנית המדוברת מייצרת גם תיאוריות הבלתי פוסקות על תנאי השהייה על האי, התערבות ההפקה לטובת מועמדים חזקים, הפרסים שמקדמים רייטינג ומסחור והרבה ביקורת על עידוד התנהגות בהמית ומנהג רע של "אדם לאדם זאב" כולל בריתות ושקרים כי בדרך למיליון כל האמצעים כשרים.
תודו שלא ידעתם שמאחורי המילה "הישרדות" מסתתרת היסטוריה עשירה מהמקורות המקראיים דרך ההיסטוריה היהודית ועד לפסגת הרייטינג של הריאליטי המודרני.
הישרדות ויהדות
אם תשאלו את רוב האנשים מי השורד הראשון, הם יחשבו על כוכבי טלוויזיה, אבל המקור האמיתי מחזיר אותנו ישירות לספר בראשית. השורד הראשון בהיסטוריה היהודית היה נח, שבזכות אמונתו ותושייתו שרד את המבול העולמי. הוא עשה זאת כשהיה סגור בתיבה במשך שנה שלמה, לבדו עם משפחתו ועם זוגות ובעלי חיים מכל הסוגים – במשימת ההישרדות המורכבת והארוכה ביותר שידע העולם.
שנים רבות אחר כך תחזור המילה לתודעה בשל האסון הגדול בתולדות האנושות- “השואה"- שהפכה בעל כורחם יהודים רבים לשורדים, ובשנים האחרונות שבה המילה לשיח הישראלי בשל העובדה שישראלים רבים ששוחררו משבי חמאס הוגדרו "שורדי שבי".
מקור המילה ומשמעותה
בעברית, המילה "הישרדות" מגיעה מהשורש המקראי ש.ר.ד, שמשמעותו המקורית היא להישאר, להיפלט או לצאת ממצב של סכנה גדולה. המילה חודשה בעברית המודרנית (בבניין נפעל, להישרד) כדי לתרגם את המונח האנגלי Survival.
מבחינה מושגית ומדעית, הביטוי המפורסם "הישרדות הכשירים ביותר"
(Survival of the fittest) נטבע בשנת 1864 על ידי הפילוסוף הרברט ספנסר.
מי "השורד הראשון" בטלוויזיה?
כשאנחנו עוברים מההיסטוריה אל מסך הטלוויזיה, התשובה תלויה באיזו גרסה מדובר:
- בגרסה האמריקאית המקורית (בשנת 2000): השורד הראשון בעולם של הפורמט המודרני הוא ריצ'רד האץ' (Richard Hatch). הוא ניצח בעונה הראשונה בארצות הברית והפך לדמות אייקונית (ולאחר מכן אף ישב בכלא על כך שלא שילם מסים על כספי הזכייה).
- בגרסה הישראלית (בשנת 2008): השורדת הראשונה היא נעמה קסרי, שזכתה בעונת הבכורה "הישרדות האיים הקריביים" לאחר שגברה בגמר על נועם טור ודן מנו. לאחרונה פורסם שקסרי תתמודד גם בעונה החדשה של "הישרדות VIP”.
- במקור השוודי (בשנת 1997): המנצח הרשמי הראשון של הפורמט הטלוויזיוני בעולם הוא שוודי בשם מרטין מלמי (Martin Melin).
מה סוד ההצלחה של "הישרדות”?
הדרך של הקונספט אל מסכי הטלוויזיה עברה מספר תחנות מרתקות:
- ההשראה הספרותית: הרעיון נולד בהשראת הספר המפורסם "רובינזון קרוזו" של דניאל דפו, המתאר אדם שנאלץ להסתדר לבדו על אי בודד.
- ההמצאה הבריטית: בשנת 1992, המפיק הבריטי צ'ארלי פרסונס פיתח את הפורמט הטלוויזיוני שנקרא Castaway (ניצול מרקע ספינה).
- הפריצה בשוודיה (1997): אף שהרעיון היה בריטי, אף רשת בבריטניה או בארצות הברית לא רצתה לקנות אותו בהתחלה. מי שהרימה את הכפפה הייתה רשת שידור שוודית, שהשיקה את התוכנית תחת השם "מסע רובינזון" (Expedition Robinson), והיא הפכה מיד ללהיט ענק ומעורר מחלוקת.
- הפיצוץ הגלובלי (2000): המפיק האמריקאי מארק ברנט קנה את הזכויות, שינה את השם ל-Survivor ("הישרדות"), ומכר אותה לרשת CBS האמריקאית. העונה הראשונה שברה שיאי רייטינג, הגדירה מחדש את ז'אנר הריאליטי המודרני, והפכה לפורמט שנמכר לעשרות מדינות בעולם – כולל ישראל.
- מספרים שוברי שיאים: בארצות הברית משודרות שתי עונות מדי שנה, כשהתוכנית חוגגת כבר כ-50 עונות (כולל עונת אולסטארס מדוברת), בעוד בישראל תעלה בקרוב העונה ה-13 שתהיה עונת VIP שתימשך חודשים רבים והשאלה היא האם הצופים ישרדו את זה.