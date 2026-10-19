מתיבת נח לריאליטי: איך הומצא המושג "הישרדות"?

הישרדות VIP ( מתוך יוטיוב/ רשת 13 )

כולם מכירים את "הישרדות"- תכנית הריאליטי ובעברית "תכנית מציאות". מועצת השבט, ה"טוויסטים" בעלילה והמשימות המפרכות על האי הבודד. התכנית המדוברת מייצרת גם תיאוריות הבלתי פוסקות על תנאי השהייה על האי, התערבות ההפקה לטובת מועמדים חזקים, הפרסים שמקדמים רייטינג ומסחור והרבה ביקורת על עידוד התנהגות בהמית ומנהג רע של "אדם לאדם זאב" כולל בריתות ושקרים כי בדרך למיליון כל האמצעים כשרים. תודו שלא ידעתם שמאחורי המילה "הישרדות" מסתתרת היסטוריה עשירה מהמקורות המקראיים דרך ההיסטוריה היהודית ועד לפסגת הרייטינג של הריאליטי המודרני.

תיבת נוח ושורדי שבי בכותל ( קובי פינקלר, סרוגים, הקרן למורשת הכותל המערבי )

הישרדות ויהדות

אם תשאלו את רוב האנשים מי השורד הראשון, הם יחשבו על כוכבי טלוויזיה, אבל המקור האמיתי מחזיר אותנו ישירות לספר בראשית. השורד הראשון בהיסטוריה היהודית היה נח, שבזכות אמונתו ותושייתו שרד את המבול העולמי. הוא עשה זאת כשהיה סגור בתיבה במשך שנה שלמה, לבדו עם משפחתו ועם זוגות ובעלי חיים מכל הסוגים – במשימת ההישרדות המורכבת והארוכה ביותר שידע העולם.

שנים רבות אחר כך תחזור המילה לתודעה בשל האסון הגדול בתולדות האנושות- “השואה"- שהפכה בעל כורחם יהודים רבים לשורדים, ובשנים האחרונות שבה המילה לשיח הישראלי בשל העובדה שישראלים רבים ששוחררו משבי חמאס הוגדרו "שורדי שבי".

האלק הוגאן החזק ( צילום: Miguel Discart )

מקור המילה ומשמעותה

בעברית, המילה "הישרדות" מגיעה מהשורש המקראי ש.ר.ד, שמשמעותו המקורית היא להישאר, להיפלט או לצאת ממצב של סכנה גדולה. המילה חודשה בעברית המודרנית (בבניין נפעל, להישרד) כדי לתרגם את המונח האנגלי Survival.

מבחינה מושגית ומדעית, הביטוי המפורסם "הישרדות הכשירים ביותר"

(Survival of the fittest) נטבע בשנת 1864 על ידי הפילוסוף הרברט ספנסר.

מאחורי הקלעים של "הישרדות" ( צילום: אינסטגרם גיא זוארץ )

מי "השורד הראשון" בטלוויזיה?

כשאנחנו עוברים מההיסטוריה אל מסך הטלוויזיה, התשובה תלויה באיזו גרסה מדובר:

בגרסה האמריקאית המקורית (בשנת 2000): השורד הראשון בעולם של הפורמט המודרני הוא ריצ'רד האץ' (Richard Hatch). הוא ניצח בעונה הראשונה בארצות הברית והפך לדמות אייקונית (ולאחר מכן אף ישב בכלא על כך שלא שילם מסים על כספי הזכייה).

השורד הראשון בעולם של הפורמט המודרני הוא (Richard Hatch). הוא ניצח בעונה הראשונה בארצות הברית והפך לדמות אייקונית (ולאחר מכן אף ישב בכלא על כך שלא שילם מסים על כספי הזכייה). בגרסה הישראלית (בשנת 2008): השורדת הראשונה היא נעמה קסרי , שזכתה בעונת הבכורה "הישרדות האיים הקריביים" לאחר שגברה בגמר על נועם טור ודן מנו. לאחרונה פורסם שקסרי תתמודד גם בעונה החדשה של "הישרדות VIP”.

השורדת הראשונה היא , שזכתה בעונת הבכורה "הישרדות האיים הקריביים" לאחר שגברה בגמר על נועם טור ודן מנו. לאחרונה פורסם שקסרי תתמודד גם בעונה החדשה של "הישרדות VIP”. במקור השוודי (בשנת 1997): המנצח הרשמי הראשון של הפורמט הטלוויזיוני בעולם הוא שוודי בשם מרטין מלמי (Martin Melin).

המציאות לעומת הישרדות ( צילום מסך, (צילום: מתוך יוטיוב/ רשת 13) )

מה סוד ההצלחה של "הישרדות”?

הדרך של הקונספט אל מסכי הטלוויזיה עברה מספר תחנות מרתקות: