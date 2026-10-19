יאיר לפיד בתגובה מכוערת לפרישה של גנץ

הודעת הפרישה הדרמטית של בני גנץ מהמרוץ לכנסת, שמונה ימים בלבד לפני פתיחת הקלפיות, ממשיכה לעורר תגובות רבות ברחבי המפה הפוליטית. בעוד שבשמאל ובמרכז יש מי שבירכו על הצעד שנועד למנוע אובדן קולות מתחת לאחוז החסימה, ראש האופוזיציה ויו"ר 'יש עתיד', יאיר לפיד, בחר לשלב בתגובתו גם עקיצה פוליטית חריפה המכוונת להיסטוריה המורכבת של שותפו לשעבר.
בראיון ל'כאן רשת ב', התייחס לפיד ליציאתו של גנץ מהמרוץ ואיחל לו הצלחה בהמשך דרכו, אך מיהר לחבר את סיום דרכו הפוליטית של גנץ למהלכים שהוביל בשנים האחרונות מול בנימין נתניהו.
"מאחל לו הצלחה", מסר לפיד בתגובתו לפרישה, והוסיף מיד: "זו הזדמנות להיזכר שמי שסומך על נתניהו והולך יחד איתו – כך זה ייגמר".
בדבריו כיוון לפיד לסדרת ההחלטות של גנץ לאורך הקריירה הפוליטית שלו – החל מהקמת ממשלת החילופים ב-2020 וכלה בכניסתו לקבינט המלחמה – מהלכים שגררו בשעתם ביקורת נוקבת מצד לפיד עצמו ומצד חלקים נרחבים במחנה האופוזיציה. כעת, כשהוא מביט על פרישתו של גנץ בעקבות החשש מאי-מעבר אחוז החסימה, מבקש לפיד לסמן את התוצאה כטעות אסטרטגית שנבעה מעצם ההסכמה לשבת תחת נתניהו.
יאיר לפיד, רוממות שיח האחדות בפיך מתרסקת ברגע שמגיעים לשמחה לאיד וחיסול חשבונות!