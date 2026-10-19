יאיר לפיד בתגובה מכוערת לפרישה של גנץ

הודעת הפרישה הדרמטית של בני גנץ מהמרוץ לכנסת, שמונה ימים בלבד לפני פתיחת הקלפיות, ממשיכה לעורר תגובות רבות ברחבי המפה הפוליטית. בעוד שבשמאל ובמרכז יש מי שבירכו על הצעד שנועד למנוע אובדן קולות מתחת לאחוז החסימה, ראש האופוזיציה ויו"ר 'יש עתיד', יאיר לפיד, בחר לשלב בתגובתו גם עקיצה פוליטית חריפה המכוונת להיסטוריה המורכבת של שותפו לשעבר.

בראיון ל'כאן רשת ב', התייחס לפיד ליציאתו של גנץ מהמרוץ ואיחל לו הצלחה בהמשך דרכו, אך מיהר לחבר את סיום דרכו הפוליטית של גנץ למהלכים שהוביל בשנים האחרונות מול בנימין נתניהו.