יאיר נתניהו בקריאה נחרצת: "אנשי ימין, אל תצביעו להם"

הודעת הפרישה של בני גנץ מהמרוץ לכנסת והתארגנות גוש האופוזיציה למניעת אובדן קולות מובילות ללחץ גובר במחנה הימין סביב הסיעות הקטנות. יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, פרסם קריאה חריפה ברשתות החברתיות המכוונת למצביעים השוקלים לתמוך במפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה.

בדבריו התייחס נתניהו לרשימת המפלגות והדמויות הפועלות בימין: "וינטר, אבי מעוז של 'נעם' ו-2 המפלגות החרדיות החדשות לא עוברות את אחוז החסימה, באף סקר ובאף תרחיש. ימני שמצביע להם שורף את הקול שלו וזורק אותו לפח".

נתניהו הזהיר מפני ההשלכות של שריפת הקולות על יחסי הכוחות בין הגושים: "בכך בעצם הוא מעניק את הקול שלו לממשלת אחים מוסלמים ויאיר גולן, אשר תקים את פלסטין, תרדוף את הימין ותגרום לסכנה קיומית למדינה".

בהמשך התייחס נתניהו גם להתמודדותו של ירון זליכה: "לגבי זליכה - הוא גם לא עובר את אחוז החסימה, אבל הוא בכלל איש שמאל שהצביע מרצ, ואם במקרה כן יעבור, ייתן את קולו לממשלת אחים מוסלמים ויאיר גולן".

בסיום דבריו קרא נתניהו למצביעי הגוש לפעול בשיקול דעת בקלפי: "אנשי ימין, אל תצביעו להם אם הישרדות המדינה חשובה לכם".