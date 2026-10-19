המודיעין הצרפתי הזהיר מפרעות מוסלמים: מקרון התעלם

דוח מיוחד של גופי המודיעין הצרפתי הזהיר כבר לפני שנתיים מאפשרות ממשית של פרעות משולבות של מהגרים איסלמיים ותנועות שמאל קיצוני שצפויות להוות סכנה לסדר והביטחון הציבורי, נשיא צרפת בחר להתעלם.

התקשורת הצרפתית חושפת דוח מיוחד של סוכנויות המודיעין הצרפתי וגופי ביטחון הפנים, אשר הזהיר כבר במהלך שנת 2024 מאפשרות ממשית של 'התאגדות לעומתית' של תנועות שמאל קיצוני ומהגרים איסלאמיים כנגד רשויות המדינה.

המסמך, שהועבר גם אל הנשיא מקרון בארמון האליזה וגם אל שולחן הממשלה הצרפתית, הזהיר ממספר תנועות מוכרות בצרפת כמו 'הבלוק השחור' ו-'אולטרא-אנרכיה'. שתי תנועות שמאל קיצוני אלימות שפיתחו קשרים עמוקים עם הנוער האיסלמי בערים הגדולות ומקדמים לדברי הדוח 'התנגדות אלימה' לסמכות המדינה.

כאשר על פי המסמך עצמו, התנועות פעלו לשלב בין נוער שמאל קיצוני צרפתי ומהגרים איסלאמים צעירים, ולהביא לאיחוד כוחות של הקבוצות.

הדוח אף שילב אזהרה מגורמי צבא בכירים כי במידה ואיחוד זה יתממש במלואו, ואידיאולוגיית שמאל קיצוני מהפכנית, תשתלב באופן מוצלח עם המספרים הגדולים של מהגרים איסלאמיים וקהילותיהם המרובות, התוצאה עלולה לפרק לחלוטין את הסדר הציבורי בצרפת, ואף להידרדר למצב של לחימה אקטיבית ברחובות המדינה.