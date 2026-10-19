רגע מטרור: נשקים אוטומטיים נתפסו בפרעות בפריז

גורמי אכיפה בצרפת מדווחים כי שוטרים הפועלים לפיזור והתמודדות עם ההפגנות והפרעות הבוערות בערים המרכזיות של צרפת החלו להיתקל במתפרעים חמושים בנשקים אוטומטיים.

על פי בכירים במשטרה ששוחחו עם התקשורת הצרפתית, במהלך היממה האחרונה שוטרים בפריז נתקלו מספר פעמים בבוזזים ופורעים חמושים בנשקי קלאצ'ניקוב ארוכים ואף תתי מקלע מסוג סקורפיון בידיהם של חלק מהמתפרעים.

מגורמי חקירה נמסר כי חלק מהחמושים נעצרו בשטח, אך מרביתם נותרו חופשיים כאשר השוטרים קיבלו הוראה לא להסלים את אירועי המחאות והפרעות עם האפשרות של ירי חי.

חלק מהחמושים זוהו כקטינים, רובם בעלי קשרים לקבוצות פשע מאורגן בעלי רקע מהגרי ואיסלאמי. חלק מהשוטרים אף דיווחו לראשי יחידותיהם כי חששו לפעול למעצר הנערים מתוך תחושה כי ימצאו את עצמם במיעוט חמור מול המתפרעים והחמושים במקום.