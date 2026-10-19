שלמה פילבר: זה הגוש שמצביעי גנץ יעברו אליו

בעקבות פרישתו של בני גנץ מהמרוץ לכנסת, הסוקר והאנליסט הפוליטי שלמה פילבר מציג ניתוח של נתוני העומק ומצביע על הכיוון שאליו צפויים לפנות קולות מצביעיו בישורת האחרונה של הקמפיין.
פילבר מזכיר כי גנץ היה הראשון ששבר את החרם על הימין ושילם על כך מחיר פוליטי. הוא היה היחיד שקרא באופן עקבי לממשלת אחדות, והיחיד שהביע התנגדות עקרונית להקמת ממשלת מיעוט בהישענות או בתמיכת הסיעות הערביות.
על פי הסקרים הפנימיים שערך פילבר, תומכיו של גנץ – גם אם מעטים במספרם – העדיפו את בנימין נתניהו לתפקיד ראש הממשלה על פני מועמדים אחרים באופוזיציה כמו גדי איזנקוט, נפתלי בנט או אביגדור ליברמן.
לאור נתונים אלו, קובע פילבר כי לא יהיה מופרך להעריך שחלק ניכר מהמנדט של תומכי גנץ יעדיף להעביר את תמיכתו למפלגות בגוש הימין מאשר למפלגות השמאל, התפתחות שיוכל להשפיע באופן ישיר על יחסי הכוחות במפה הפוליטית לקראת יום הבוחר.
מתי נבין שמדינת ישראל חייבת להשתחרר ממנגנוני ההסתה והפלגנות?? גדי איזנקוט מציב מודל של מנהיגות שקטה, נחושה ומאחדת עבור האזרחים! הגיע הזמן להחזיר את האמון ואת הערבות ההדדית