שלמה פילבר: זה הגוש שמצביעי גנץ יעברו אליו

שלמה פילבר ( יונתן זינדל / פלאש90 )

בעקבות פרישתו של בני גנץ מהמרוץ לכנסת, הסוקר והאנליסט הפוליטי שלמה פילבר מציג ניתוח של נתוני העומק ומצביע על הכיוון שאליו צפויים לפנות קולות מצביעיו בישורת האחרונה של הקמפיין. פילבר מזכיר כי גנץ היה הראשון ששבר את החרם על הימין ושילם על כך מחיר פוליטי. הוא היה היחיד שקרא באופן עקבי לממשלת אחדות, והיחיד שהביע התנגדות עקרונית להקמת ממשלת מיעוט בהישענות או בתמיכת הסיעות הערביות. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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על פי הסקרים הפנימיים שערך פילבר, תומכיו של גנץ – גם אם מעטים במספרם – העדיפו את בנימין נתניהו לתפקיד ראש הממשלה על פני מועמדים אחרים באופוזיציה כמו גדי איזנקוט, נפתלי בנט או אביגדור ליברמן.

לאור נתונים אלו, קובע פילבר כי לא יהיה מופרך להעריך שחלק ניכר מהמנדט של תומכי גנץ יעדיף להעביר את תמיכתו למפלגות בגוש הימין מאשר למפלגות השמאל, התפתחות שיוכל להשפיע באופן ישיר על יחסי הכוחות במפה הפוליטית לקראת יום הבוחר.