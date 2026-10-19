עופר וינטר בתגובה ראשונה לפרישה של גנץ

עופר וינטר ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

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בסביבת וינטר הדגישו את המשמעות הפוליטית של ההתפתחות העדכנית במפה: "הפרישה של בני גנץ ממחישה את החשיבות של מפלגת עמך ישראל בציבוריות הישראלית. כעת זה ברור - מי שרוצה ימין משרת ומכריע שאינו תלוי באצבע ה-61 של גולדקנופף, יש לו רק בית אחד: עמך ישראל".

בכך מסמנים ב'עמך ישראל' את קו הקמפיין לישורת האחרונה של הבחירות: הצגת אלטרנטיבה ימנית-לוחמת הפונה לציבור המילואימניקים והמשרתים, תוך הבהרת העמדה העצמאית מול הדרישות של הסיעות החרדיות בקואליציה עתידית.