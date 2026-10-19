עופר וינטר בתגובה ראשונה לפרישה של גנץ

הודעת הפרישה הדרמטית של בני גנץ מהמרוץ לכנסת ממשיכה לעורר תגובות שרשרת במערכת הפוליטית. בעוד שבמפלגות הימין הוותיקות מפעילים לחץ כבד על הסיעות המתנדנדות לפרוש מחשש לאובדן קולות, במפלגת "עמך ישראל" בראשות תת-אלוף (מיל') עופר וינטר מבהירים כי הצעד של גנץ רק מחזק את נחיצות ההתמודדות שלהם.
בהודעה רשמית מטעם המפלגה נמסר: "אנו מודים לבני גנץ על עשרות שנות שירות למען מדינת ישראל".
בסביבת וינטר הדגישו את המשמעות הפוליטית של ההתפתחות העדכנית במפה: "הפרישה של בני גנץ ממחישה את החשיבות של מפלגת עמך ישראל בציבוריות הישראלית. כעת זה ברור - מי שרוצה ימין משרת ומכריע שאינו תלוי באצבע ה-61 של גולדקנופף, יש לו רק בית אחד: עמך ישראל".
בכך מסמנים ב'עמך ישראל' את קו הקמפיין לישורת האחרונה של הבחירות: הצגת אלטרנטיבה ימנית-לוחמת הפונה לציבור המילואימניקים והמשרתים, תוך הבהרת העמדה העצמאית מול הדרישות של הסיעות החרדיות בקואליציה עתידית.
פעם תמכתי בו, היום כואב לי כאזרחית פשוטה לראות שוינטר ילך ישר עם ליברמן