העיתונאי בן כספית התייחס היום (שני) להודעתו של יו"ר כחול לבן, בני גנץ, על פרישתו מהבחירות הקרובות, והבהיר כי אינו מתכוון להצטרף למתקפות נגדו. בפוסט שפרסם ברשת X התייחס כספית לשירותו הצבאי והפוליטי של גנץ, להחלטות שקיבל לאורך השנים ולביקורת שנמתחה עליו בחודשים האחרונים.

"לא, אני לא מתכוון להשתתף בלינץ׳ שייעשה עכשיו בגופתו הפוליטית של בני גנץ", פתח כספית את דבריו. "מעולם לא שנאתי אותו. גם לא בחודשים האחרונים, כשהקפיד ללכת לדרך ללא מוצא".

כספית הסביר מדוע, למרות חילוקי הדעות, הוא מסרב להצטרף למתקפות נגד גנץ: "אני לא יכול לשנוא אדם שנתן למדינת ישראל 45 שנים מחייו. שהיה רמטכ״ל ושר בטחון (לא רע בכלל). שקפץ פעמיים על הרימון תוך תשלום מחירים אישיים כבדים מנשוא".

בהמשך התייחס גם לשגיאות שלדעתו ביצע גנץ לאורך הדרך, אך הדגיש כי הוא מאמין שכוונותיו היו טובות.

"שעשה לא מעט שגיאות, אבל תמיד מתוך כוונה טובה. שחטף את כל הארס והרשע שיש במכונת הרעל ההיא, ונשאר לעמוד", כתב.

לצד דברי ההערכה, כספית לא הסתיר את הביקורת שלו על התנהלותו של גנץ בתקופה האחרונה. לדבריו, "החודשים האחרונים האפילו על דברים רבים שעשה".

כספית התייחס גם לשתי החלטות מרכזיות של גנץ: כניסתו לממשלת החילופים עם בנימין נתניהו בתקופת הקורונה, והצטרפותו לקבינט המלחמה.

"נכון, בדיעבד לא בטוח שהיה צריך להקים ממשלת חילופים עם נתניהו (בקורונה), ואולי לא היה צריך להכנס לקבינט המלחמה ולהציל (גם) את נתניהו. אבל זו חוכמה בדיעבד", כתב.