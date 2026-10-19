בימין מגיבים לדרמה הפוליטית: "זוהי אזעקת אמת"

( יונתן זינדל / פלאש90 )

הודעת הפרישה הדרמטית של בני גנץ מהמרוץ לכנסת לא רק טרפה את הקלפים בגוש האופוזיציה, אלא מחוללת טלטלה עזה ולחץ חסר תקדים בתוך מחנה הימין. בעוד שבשמאל ובמרכז נרשם ארגון מחדש שמבטיח כי שום קול לא יירד לטמיון, בימין מביטים בחרדה גוברת לעבר רסיסי המפלגות שעדיין מתמודדות עמוק מתחת לאחוז החסימה – ובראשן מפלגתו של עופר וינטר.

שר התקשורת שלמה קרעי היה מהראשונים להגיב להתפתחות, תוך שהוא מפנה אצבע מאשימה לעבר המתרחש במחנה שלו: "גנץ מגלה אחריות כלפי החברים שלו בשמאל כדי לא לאבד אף קול. הגיע הזמן שגם בימין יתעשתו. אם וינטר יפרוש, אוריד בפניו את הכובע". גם במפלגת 'הציונות הדתית' שיגרו קריאה דחופה וחסרת תקדים למתמודדים הקטנים בימין ולציבור הבוחרים. "פרישתו של גנץ נובעת מאחריותו לא לאבד קולות לגוש השמאל. כעת, לאחר הפרישה, השמאל מאורגן למופת באופן ששום קול אצלו לא ילך לאיבוד. לעומת זאת, בימין יש הפעם חוסר אחריות מוחלט מצד עופר וינטר ויתר רסיסי המפלגות שלא מתקרבות לאחוז החסימה, שמתעקשים לזרוק קולות לפח ולסכן את מדינת ישראל בשלטון שמאל עם תומכי טרור שיביא עלינו אסון".

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במפלגה הבהירו כי מדובר במצב חירום פוליטי: "זוהי אזעקת אמת. אני קורא לעופר ולחבריו להתעשת ולקחת אחריות. אבל יותר מכך, אני קורא לציבור היקר שלא להצביע למפלגות שלא עוברות בוודאות מלאה את אחוז החסימה. אם הימין יאבד קולות – השמאל יעלה לשלטון. לא מהמרים על מדינת ישראל!".

אל הלחץ הכבד הצטרף גם השר גדעון סער, שפנה בפנייה נרגשת לראשי הסיעות המתנדנדות: "על מפלגות הימין שמתמודדות ומצויות מתחת לאחוז החסימה – לעשות את מה שבני גנץ עשה. מחיר בזבוז קולות ימין בבחירות אלה עלול להיות קטלני. גלו אחריות למען עם ישראל ולמען ארץ ישראל!".