דיווח: זאת הסיבה שגנץ הודיע דווקא עכשיו על פרישה

יו"ר כחול לבן, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בני גנץ, הודיע היום (שני) כי לא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. זמן קצר לאחר ההודעה חשפה הכתבת המדינית מוריה אסרף את הסיבה לעיתוי שבו בחר גנץ להודיע על פרישתו, ימים ספורים לפני פתיחת ההצבעה במוצבי צה"ל.

לדברי אסרף, ההחלטה להודיע על הפרישה כבר עכשיו נובעת מהרצון למנוע מצב שבו חיילים יצביעו למפלגתו של גנץ, אף שבסופו של דבר היא לא תתמודד בבחירות.

"הסיבה שבני גנץ מודיע על פרישה בעיתוי הנוכחי, ולא מחכה לשבוע הבחירות: הקלפיות מחר יחלו להפרס בקרב מוצבי צה״ל בגזרות השונות. גנץ לא רצה שאף חייל יצביע לו אם לא יתמודד בסוף", כתבה אסרף.

בהמשך הוסיפה הכתבת המדינית התייחסות אישית להחלטתו של גנץ: "מלמד עוד דבר על האדם הזה, שהלוואי, בשביל עם ישראל, שלא סיים לגמרי היום את דרכו הפוליטית".

ההסבר של אסרף מגיע לאחר שגנץ הודיע באופן רשמי על החלטתו שלא להתמודד בבחירות הקרובות, אף שרק לפני תשעה ימים הצהיר כי בכוונתו להמשיך במרוץ עד הסוף.

בהודעת הפרישה מסר גנץ: "לא אתמודד בבחירות הקרובות - אמשיך להיאבק למען אחדות. זה הפתרון היחיד שימנע אסון נוסף וישמור על ישראל מול כל האתגרים מבית ומחוץ".

ההחלטה מסמנת שינוי בעמדתו של גנץ, שבימים האחרונים התעקש כי אין בכוונתו לפרוש. רק לפני תשעה ימים הצהיר: "אני החלטתי לא להיכנע לאויבים שלנו, על מנת להילחם באויבינו אני חייב להיאבק על האחדות בינינו, ולכן אני רץ עד הסוף".

גנץ אף דחה את הטענות שלפיהן התמודדות מפלגתו עלולה להביא לבזבוז קולות, והבהיר כי אינו משתייך לאף אחד מהגושים הפוליטיים. לדבריו באותה עת, לפחות שישה מנדטים מעוניינים להצביע לכחול לבן.