מיכאל שמש: מחדל ענק של נתניהו שיגרום להפסד בבחירות

הדרמה הפוליטית סביב הודעת הפרישה של בני גנץ מהמרוץ לכנסת מעוררת תגובות רבות במערכת הפוליטית, כאשר בגוש האופוזיציה יש מי שנושמים לרווחה מול מה שנתפס כצעד למניעת שריפת מנדטים מתחת לאחוז החסימה. אלא שהפרשן הפוליטי מיכאל שמש מבקש להפנות את המבט דווקא אל העבר השני של המתרס, ומזהיר כי מחדל ארגוני של ראש הממשלה בנימין נתניהו בגוש הימין עלול לעלות לו ביוקר.

בתגובה להתפתחות הדרמטית, הפנה שמש את תשומת הלב לריבוי המפלגות הקטנות הממשיכות להתמודד בצד הימני של המפה הפוליטית. שמש הציג את הרשימה הארוכה של הסיעות שנמצאות על גבול אחוז החסימה או עמוק מתחתיו: "עמך ישראל", "הציבור החרדי", "אח"י", "נועם" ו"צבע שחור".