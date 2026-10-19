מיכאל שמש: מחדל ענק של נתניהו שיגרום להפסד בבחירות

הדרמה הפוליטית סביב הודעת הפרישה של בני גנץ מהמרוץ לכנסת מעוררת תגובות רבות במערכת הפוליטית, כאשר בגוש האופוזיציה יש מי שנושמים לרווחה מול מה שנתפס כצעד למניעת שריפת מנדטים מתחת לאחוז החסימה. אלא שהפרשן הפוליטי מיכאל שמש מבקש להפנות את המבט דווקא אל העבר השני של המתרס, ומזהיר כי מחדל ארגוני של ראש הממשלה בנימין נתניהו בגוש הימין עלול לעלות לו ביוקר.
בתגובה להתפתחות הדרמטית, הפנה שמש את תשומת הלב לריבוי המפלגות הקטנות הממשיכות להתמודד בצד הימני של המפה הפוליטית. שמש הציג את הרשימה הארוכה של הסיעות שנמצאות על גבול אחוז החסימה או עמוק מתחתיו: "עמך ישראל", "הציבור החרדי", "אח"י", "נועם" ו"צבע שחור".
"מדובר בעשרות עד מאות אלפי קולות!", התריע שמש, והצביע על הסכנה הברורה עבור מחנה השלטון. לטענתו, בזמן שבמרכז-שמאל מתבצעות מהלכים ופרישות למזעור סיכונים, בימין נותר פיצול עמוק שעלול להביא לאובדן קולות מסיבי בקלפי.
שמש סיכם את תמונת המצב והבהיר כי חוסר היכולת של נתניהו לאחד כוחות או להביא לפרישתן של המפלגות הקטנות עלול להיות הגורם המכריע של מערכת הבחירות כולה: "מדובר בהתארגנות כושלת מאוד של נתניהו לקראת הבחירות. זה דבר שיכול לבד להכריע את אותן".
"מפלגות קטנות"? עמך של וינטר תלך בסוף עם החרדים או ליברמן, סיכון מיותר לחלוטין