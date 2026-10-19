קריאת השכמה: האם הימין שכח מה זה "להיות דתיים”?

אם היו נותנים לי שקל אחד על כל דתי שני שאומר לי "אני לא יודע למי להצביע בבחירות 2026" כנראה שהיה לי מספיק כסף להקים מפלגה משלי. אבל במקום זה, עדיף שאשאל כמה שיותר אנשים את השאלה שמלווה אותי מתחילת מערכת הבחירות הזאת:

"האם הימין שכח מה זה "להיות דתיים?”

זה בטח מקפיץ לכולם לראש את האמירה מתחת לאף של רה"מ בנימין נתניהו באוזני הרב כדורי זצ"ל בתקופה שבין בחירתו לראשונה לראש ממשלה להפסדו בבחירות בפעם הראשונה מאז: “אנשי השמאל שכחו מה זה להיות יהודי", וההסברים שבאו אחר כך על כך שהמיקרופון היה אמור להיות סגור. אבל את אותה שאלה בניסוח קצת שונה, חובה לשאול כרגע גם את הציבור הדתי-לאומי שחרד לגורל גוש הימין אך לא מבין שהוא כבר אינו גורם מכריע בעיצוב קווי המתאר של הגוש הזה.

המפה הפוליטית היא כרגע כוח משיכה ומשחק בידיים של וינטר, והמילואימניקים והמפלגות הערביות, ונעם של אבי מעוז ועוד כמה מפלגות לוויין קטנות (חוץ מהפיראטים ההזויים ועוד כמה רשימות מופרכות שגם מי שהמציא אותן יודע מראש שאין לו סיכוי להיבחר ובכל זאת חוזר בכל מערכת בחירות על אותן סיסמאות ממוחזרות ומוזרות).

למרבה הצער, הציבור הסרוג כבר לא מכריע מערכות בחירות בגלל שהדרך שהייתה ברורה כל כך נזרעה סלעים פיגומים ומכשולים שזרקו בעלי אינטרסים וכוח החושבים לתומם שיש להם מונופול על היהדות. והם משחקים בנו.