קריאת השכמה: האם הימין שכח מה זה "להיות דתיים”?

אם היו נותנים לי שקל אחד על כל דתי שני שאומר לי "אני לא יודע למי להצביע בבחירות 2026" כנראה שהיה לי מספיק כסף להקים מפלגה משלי. אבל במקום זה, עדיף שאשאל כמה שיותר אנשים את השאלה שמלווה אותי מתחילת מערכת הבחירות הזאת:
"האם הימין שכח מה זה "להיות דתיים?”
זה בטח מקפיץ לכולם לראש את האמירה מתחת לאף של רה"מ בנימין נתניהו באוזני הרב כדורי זצ"ל בתקופה שבין בחירתו לראשונה לראש ממשלה להפסדו בבחירות בפעם הראשונה מאז: “אנשי השמאל שכחו מה זה להיות יהודי", וההסברים שבאו אחר כך על כך שהמיקרופון היה אמור להיות סגור. אבל את אותה שאלה בניסוח קצת שונה, חובה לשאול כרגע גם את הציבור הדתי-לאומי שחרד לגורל גוש הימין אך לא מבין שהוא כבר אינו גורם מכריע בעיצוב קווי המתאר של הגוש הזה.
המפה הפוליטית היא כרגע כוח משיכה ומשחק בידיים של וינטר, והמילואימניקים והמפלגות הערביות, ונעם של אבי מעוז ועוד כמה מפלגות לוויין קטנות (חוץ מהפיראטים ההזויים ועוד כמה רשימות מופרכות שגם מי שהמציא אותן יודע מראש שאין לו סיכוי להיבחר ובכל זאת חוזר בכל מערכת בחירות על אותן סיסמאות ממוחזרות ומוזרות).
למרבה הצער, הציבור הסרוג כבר לא מכריע מערכות בחירות בגלל שהדרך שהייתה ברורה כל כך נזרעה סלעים פיגומים ומכשולים שזרקו בעלי אינטרסים וכוח החושבים לתומם שיש להם מונופול על היהדות. והם משחקים בנו.
השאלות הקשות
אולי פעם אחת ולתמיד ימצא הדתי-לאומי הממוצע את הזמן לעצמו וישאל את נציגיו הפוטנציאליים בכנסת כמה שאלות שלבטח ירגיזו אותם אבל עדיף הם מאשר בוחריהם:
- למה הציונות הדתית בחיים האמיתיים ולא רשימת מפלגה לא מסוגלת להתאחד לרשימה אחת מייצגת עם כוח כפול ותנאים ברורים ולא מתפשרים?
- מדוע הזרמים בציבור הדתי לאומי מוכרחים לסעור ולגעוש כל היום ולעשות כותרות צעקניות לקידום יוזמות צרות לסקטורים ייעודיים במגזר במקום לדבר בשקט כרבותיהם בעבר ולהעביר מסר אחיד שמי שמתעסק עם הכיפות הסרוגות ופוגע בציפור נפשם הכשרה יקבל חרון אף מההפטרה שלא כתוב בתורה?
- איך קרה הדבר שבמהלך שני עשורים בלבד ממהפך בדרך המפד"ל, עד אבדן הדרך כליל ושינוי שם המפלגה ל"הבית היהודי" (שהפך לכיכר השוק הריקה ממנדטים בגלל שכולם מצאו בתים ייעודיים עם כספים ייחודיים במקום בית אחד מאוחד), הפכו המפלגות הדתיות ליריבות ואפילו לאויבות וכל חיבור שנוצר בין מובילי דעה במגזר הוא לא ערכי חלילה אלא רק בסיס לשתיית מנדטים מהשאר רק כדי להיפרד מיד אחרי הבחירות ולחזור על טעויות העבר?
- האם עד כדי כך לא אכפת לדתיים ששכחו מה זה להיות משפיעים שגוש הימין בסכנה בגללם?
אולי יש עוד כמה שאלות שלא נשאלו ואולי גם לא יישאלו, אבל כשיום הבחירות יוצא לפני פסח לא צריך לשאול יותר מדי קושיות קשות אלא חשבון נפש שיוביל לרשימה אחת עם שם אחד המאמינה שהשם אחד.
המחנה הלאומי לא שוכח את דרכו, וינטר ואנשיו מסכנים את שלטון הימין ולכן חובה לשמור על הליכוד