משמרות המהפכה מאיימים: ארה"ב חלשה, נתקוף בעוצמה

כלפי פנים וכלפי חוץ, באיראן משתדלים לשדר ביטחון, למרות הסנקציות החריפות, המצור הימי הכבד והחשש מחזרה ללחימה אזורית. כעת משמרות המהפכה האיראניים חוזרים ללעוג לארה"ב ולנשיא טראמפ.

דובר משמרות המהפכה הסביר מוקדם יותר כי: "מנקודת מבט טכנית וצבאית, ארצות הברית חלשה מידי במצבה הנוכחי, וחסרה את היכולת לפתוח בסכסוך נוסף. אך למרות זאת, ייתכן והיא תנסה לספר או ליצור נרטיב של הצלחה צבאית".

"אנו גם לא מתעלמים מהאפשרות שלחצים פוליטיים יביאו לפתיחת מתקפה כושלת נוספת על עמנו, ואנחנו מוכנים לחלוטין להגיב, הפעם תגובתנו תהיה חמורה משהייתה אי פעם".