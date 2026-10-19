תושב עזה מודה: "אם אייזנקוט ינצח, הוא יקל עלינו"

תושב מבוגר מרצועת עזה התייחס היום (שני) לבחירות בישראל, ובשיחה עם משה אריה, הביע תקווה כי ניצחון של גדי איזנקוט ורשימתו יביא להקלות בהגבלות המוטלות על תושבי הרצועה.

במהלך השיחה, שהתנהלה בערבית, העלה אריה בפני התושב את האפשרות שאיזנקוט ייכנס לממשלה בישראל, ושאל על האפשרות שהדבר יוביל לחזרתם של פועלים מעזה לעבודה בישראל.

"פחות משבוע לבחירות בישראל", אמר אריה לתושב, והעלה את האפשרות כי כניסתו של איזנקוט לממשלה תאפשר לפועלים מהרצועה לשוב לעבוד בישראל.

בתגובה, הציג התושב את ההבדל שהוא רואה בין ניצחון של ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין ניצחון של איזנקוט ורשימתו.

"אם נתניהו ינצח, המצב יישאר כמו שהוא, אך אם איזנקוט והרשימה שלו תנצח, אולי יקלו עלינו קצת את ההגבלות", השיב התושב.

מדבריו עולה כי הוא אינו מציג את האפשרות להקלות כעניין ודאי, אלא מביע תקווה לשינוי במצבם של תושבי הרצועה בעקבות תוצאות הבחירות בישראל.