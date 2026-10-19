שבוע לפני הבחירות: גנץ בהודעה דרמטית

יו"ר כחול לבן, הרמטכ״ל ושר הביטחון לשעבר, בני גנץ מודיע כעת: ״לא אתמודד בבחירות הקרובות - אמשיך להיאבק למען אחדות. זה הפתרון היחיד שימנע אסון נוסף וישמור על ישראל מול כל האתגרים מבית ומחוץ״.

רק לפני תשעה ימים הצהיר גנץ כי ירוץ עד הסוף: "אני החלטתי לא להיכנע לאויבים שלנו, על מנת להילחם באויבינו אני חייב להיאבק על האחדות בינינו, ולכן אני רץ עד הסוף".

"אני לא שייך לאף גוש"

בהמשך דבריו התייחס יו"ר כחול לבן לטענות בדבר בזבוז קולות: "אני לא שייך לאף גוש, כל מי שטוען שאני שורף קולות משקר ומפחד - מי שמצביע לי, מצביע לאחדות, ולא לגושים". גנץ הבהיר כי לפי נתוניו, "יש לפחות שישה מנדטים שרוצים להצביע לנו. לכם אני אומר: אתם לא לבד. תצביעו - ונציל את המדינה".

יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט מי שעזב את גנץ כדי לרוץ עצמאית מסר: "מודה לחברי, רא״ל (במיל׳) בני גנץ, על החלטתו הנכונה והאחראית לפרוש מהתמודדות בבחירות הגורליות מאז קום המדינה. אני מודה על תרומתו ארוכת השנים לביטחון ישראל ובטוח שימשיך לתרום לחברה הישראלית גם בהמשך".

הטרגדיה של גנץ היא כפולה. הוא הוביל את גוש האופוזיציה מאז 2019 בשלוש מערכות בחירות שהסתיימו בלי הכרעה. בעיצומו של משבר הקורונה הקים ממשלת אחדות עם נתניהו ומונה לראש הממשלה החליפי. נתניהו לא קיים את ההסכם והכנסת פוזרה בלי שגנץ נכנס לתפקיד ראש הממשלה.

לאחר מכן רץ במסגרת כחול לבן עם הנדל והאוזר, ואחר כך עם איזנקוט וסער. אחרי ה-7.10 עלה בסקרים לאזור ה-40 מנדטים, אך אלה הלכו ונמוגו ככל שהזמן עבר. גדעון סער פרש וחזר לממשלה, איזנקוט עזב אותו בקיץ עם מתן כהנא והוא הלך וירד בסקרים עד שנפל מתחת לאחוז החסימה.

הוא הריץ קמפיין שלם כשהוא לא מצליח לגרד אפילו אחוז אחד של תמיכה, ועכשיו שבוע לפני פתיחת הקלפיות מנע את ההתבזות ופרש.