ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה להרגיע את הבייס, ומתחייב היום (ב') "איתמר בן גביר יהיה שר בכיר בממשלה הבאה שארכיב".

יש לציין כי ערב בחירות 2022, התחייב נתניהו בראיון לחדשות 12 כי בן גביר לא יהיה שר בממשלתו, הבטחה שלא קיים כשמינה את בן גביר לשר לביטחון לאומי וחבר הקבינט.

הדברים היום של נתניהו, באים אחרי מסיבת העיתונאים אתמול של בן גביר בה חשף כי לשכת ראש הממשלה התחייבה באופן רשמי בפני מדינות באיחוד האירופי שהוא לא יהיה חלק מהממשלה הבאה אחרי הבחירות.

"את הדברים הבאים אני אומר בצער עמוק, אחרי שתקופה ארוכה שמעתי דיווחים כאלו, אבל התפללתי שהדברים אינם נכונים", מסר בן גביר בהצהרה לתקשורת. "לפי מידע בדוק ומאומת שהגיע לידיי בימים האחרונים, לשכת ראש הממשלה התחייבה באופן רשמי לשורה של מדינות באיחוד האירופי, שבן גביר לא יהיה בממשלה הבאה".

לטענת השר לביטחון לאומי, לא מדובר במסרים עמומים אלא במסר מפורש שהועבר לאותן מדינות – בין אם לשרי החוץ ובין אם לדרג מעל. "ראש הממשלה לא מתכוון להכניס אותי לממשלה הבאה", הבהיר בן גביר.

בן גביר פנה ישירות לראש הממשלה במסר נוקב: "אני אומר לך, אדוני ראש הממשלה: חבל על המאמץ, אל תבנה על לגיטימציה מהשמאל! אם תכריע ותביס את אויבינו, אם תציל את הדמוקרטיה הישראלית מהפיכת המשפטנים, אם תנהיג מדיניות ימין אמיתית – ההיסטוריה היהודית תזכור אותך לטובה יותר מכל מנהיג אחר. אל תבנה על השמאל ששפך את דמך עשרות שנים, הם ישנאו אותך לעולם ועד".

הצהרות נתניהו בעכו

האמירות החריפות של בן גביר מגיעות בעקבות הצהרותיו של נתניהו בכנס בחירות בעכו, בהן הבהיר כי התיקים הבכירים – ביטחון, משפטים והביטחון הלאומי – יישארו בידי מפלגת הליכוד בממשלה הבאה. יצוין כי לפני ארבעה שנים, הצהיר נתניהו בראיון לחדשות 12 כי בן גביר לא יהיה שר בממשלתו, אך לבסוף חזר בו ומינה אותו לשר לביטחון לאומי וחבר בקבינט.