לא רק ספורט: המהלך החדש של אהבת השם גורדון

לוחם האגרוף התאילנדי בן ה-20, אהבת השם גורדון, עושה צעד ראשון בעולם העסקים ומשיק את מותג התכשיטים החדש "LOVE OF GOD", בשותפות עם יונתן לוי. המותג מציע קולקציה ראשונה המיועדת לגברים ולנשים, אשר הופכת סמלים מהמסורת היהודית והזהות הישראלית לפריטי אופנה עכשוויים לענידה יומיומית.

הקולקציה כוללת תשעה עיצובים ייחודיים, המשלבים מוטיבים מעולמות האמונה, המסורת והספורט. בין הפריטים הבולטים ניתן למצוא תליון "שמע ישראל", תליון מגן דוד אינסופי ותליון בצורת כפפת אגרוף המשולב עם מגן דוד. התכשיטים מוצעים במגוון חומרים וגימורים – בהם כסף סטרלינג 925, זהב, זהב לבן ושיבוצי יהלומים.

הקשר בין השניים נוצר במחנה אימונים בתאילנד, שם נולד הרעיון. לוי, המגיע ממשפחה בעלת ניסיון עשיר בתחום התכשיטים והיהלומים בארה"ב, חיבר כוחות עם גורדון, שלקח חלק פעיל בתהליך העיצוב שנמשך כחצי שנה.

"לאורך הקריירה היה לי חשוב להביא את הזהות היהודית שלי לכל מקום שאליו אני מגיע", מסר גורדון. "רצינו ליצור תכשיטים שאנשים יוכלו לענוד בגאווה, כאלה שמשלבים בין הסמלים שמייצגים אותנו לבין עיצוב שמתאים ליום-יום. מבחינתי המותג הוא דרך נוספת לבטא את החיבור למי שאנחנו".