שבוע לפני הבחירות: תביעת ענק נגד נפתלי בנט

נפתלי בנט ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

הרצל ומירב חג’אג’, הוריה של סגן שיר חג’אג’ הי”ד, שנרצחה בפיגוע הדריסה בטיילת ארמון הנציב בירושלים בינואר 2017, הגישו היום (שני) לבית משפט השלום בראשון לציון תביעת לשון הרע בסך 200 אלף שקלים נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. בתביעה, טוענים ההורים כי בנט הציג אותם, במישרין או במשתמע, כפעילים פוליטיים שקיבלו תשלום כדי להפריע לנאומיו בטקסי יום הזיכרון.

במוקד התביעה עומד ריאיון שהעניק בנט לעיתונאי עמרי אסנהיים. במהלך הריאיון טען בנט כי מפלגת הליכוד שכרה פעילים בתשלום כדי להפריע לנאומיו בעת שכיהן כראש הממשלה. “הליכוד שוכר אנשים עם מגפונים”, אמר בנט. כאשר נשאל אם הוא בטוח שמדובר באנשים שקיבלו כסף, השיב: “מאה אחוז. מאה אחוז. הליכוד, הנה, אני אומר את זה, בבקשה, רוצים? תתבעו אותי…״ לטענת בני הזוג חג’אג’, דבריו התייחסו אליהם, שכן מחאתם נגדו במהלך טקסי יום הזיכרון תועדה בהרחבה בכלי התקשורת, וזהותם כמוחים הייתה מוכרת לציבור. בכתב התביעה נטען כי מדובר בהאשמות שקריות וחסרות בסיס, וכי השניים מעולם לא קיבלו תשלום מגורם פוליטי כלשהו עבור השתתפותם במחאה. לטענתם, המחאה נבעה מתחושת בגידה בהבטחות הבחירות של בנט ומהתנגדותם לשיתוף הפעולה הפוליטי עם רע”מ, ולא מכל מניע כספי.

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בכתב התביעה מדגישים ההורים כי מחאתם הייתה יוזמה אישית שנבעה מאמונתם ומכאבם, ובימים לפני יום הזיכרון אף פתחו בקמפיין נגד בואו לטקס יום הזיכרון וכי הצגתם כמי שפעלו בשליחות מפלגה ובתמורה לתשלום פוגעת לא רק בשמם הטוב, אלא גם באמינות פעילותם הציבורית לאורך השנים.

השניים, הנמנים עם מובילי פורום המשפחות השכולות “בוחרים בחיים”, פועלים בשנים האחרונות במאבקים ציבוריים ומשפטיים נגד גורמים שמקיימים קשרים עם ארגוני טרור. הם גם פועלים להנצחת בתם באמצעות עמותת שיר, המסייעת לנזקקים ולמעוטי יכולת.

בני הזוג מבקשים מבית המשפט לחייב את בנט לשלם להם 200 אלף שקלים ללא הוכחת נזק, להסיר את הפרסומים הרלוונטיים מהרשתות החברתיות ולפרסם התנצלות פומבית באותו פורמט שבו פורסמו הדברים.