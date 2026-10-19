מאמר הדור: סדרת ספרי "דבר תורה" מחברת עבר להווה באהבה

סדרת ספרי "דבר תורה" ( צילום: אריאל שרפר )

עבור ישראלים רבים, שאינם מעוניינים להגדיר עצמם מבחינה דתית ומתחברים מאד להגדרות "דתי בלב" או "כיפה שקופה," החיבור לתורה מתרחש בעיקר באירועים חברתיים או משפחתיים בליל שישי אחרי הקידוש או בשמחות כשאחד המשתתפים מחליט לברך בעזרת "רעיון יפה שמצאתי בפרשת השבוע". הדבר היפה ביותר בתורה מעבר לכך שהיא שייכת לכל ישראל ומאז פרסום התנ"ך גם לכל העולם הוא העובדה שכל אחד יכול להתחבר לתוכן התורני ממקום אישי ולשייך את הדברים לחייו בהשראה ממאמר שנקרא בעבר בדרך אגב והפך בהוספת כמה משפטים מעוררי מחשבה למושג נפוץ ומוכר: “דבר-תורה".

סדרת ספרי "דבר תורה" ( צילום: אריאל שרפר )

"דבר-תורה" החדש

מהיום, “דבר תורה" זה לא רק "וורט" קצר שאומרים בחורי ישיבה בחדר האוכל או בעלי בתים בין מנות האוכל בסעודת השבת או בין קבלת שבת לברכו בבית הכנסת השכונתי. “דבר תורה" הוא שמה של סדרת ספרים חדשה בהוצאת "ידיעות ספרים" בעריכת נחום לנגנטל, ח"כ לשעבר מצעירי המפד"ל שעסק רבות בגישור בין דתיים לחילונים ובקירוב לבבות כמשימה לאומית.

לנגנטל מסביר כי מטרת ההוצאה לאור של סדרת "דבר תורה" שהיא למעשה חמישה חומשי תורה עם רש"י בחלוקה לפרשות השבוע עם מאמרי הגות של רבנים ורבניות ובסוף כל חומש סידור תפילה לשבת בסגנון "רינת ישראל" במהדורתו החדשה, היא להעניק לקורא המעוניין בחיבור לתורה בדור הזה תוספת פרשנית מגוונת לטקסט המקראי הידוע בדגש על מגוון דעות וסגנונות פרשניים. בין כותבי המאמרים ניתן למצוא את הראי"ה קוק זצ"ל, הרב יעקב מדן, פרופ’ נחמה לייבוביץ ז"ל, הרבנית ימימה מזרחי, ד"ר ישראל אלדד, חוקר ארץ ישראל ד"ר יצחק מייטליס, הרב יובל שרלו והרב שי פירון, הרב שלמה גורן והרב שלמה אבינר ונחום לנגנטל עצמו. וזוהי כמובן רשימה חלקית בלבד.

המיזם הספרותי-תורני חדשני הזה מבוסס על עיקרון החיבור הבין דורי לתורה או כפי שהיטיב לנסח זאת עורך הסדרה נחום לנגנטל בהקדמתו: "דור דור ודורשיו, דור דור ודרישותיו, ודור דור ודרשותיו". לכל דור יש את הלשם ייחוד שלו, ובדור שלנו רוצים דברי תורה מהירים וקצרים המשאירים חומר למחשבה.

זה בדיוק מה שמציעה סדרת ספרי "דבר תורה", שכשמה כן היא: אוגדן מהודר בחמישה כרכים של ספרי התורה עם מאמרים קצרים של הוגי דעות מכל הזמנים שנותנים חומר למחשבה ומחברים כל אדם לתורה עד שנעשית שלו. כמו שנאמר: כי בתורת ה’ חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה.

סדרת ספרי "דבר-תורה" (5 כרכים במארז אחד ובכל כרך חומש עם רש”י, מאמרים תורניים וסידור תפילה לשבת).

עורך: נחום לנגנטל

הוצאה לאור: ידיעות ספרים