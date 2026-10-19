איזנקוט נגד נתניהו: הדרישה החריגה לקראת המשחק בטדי

מפלגת ישר! עם איזנקוט פנתה היום (שני) במכתב התראה דחוף למנכ"ל ערוץ הספורט, תומר תורג'מן, בדרישה למנוע שידורי תעמולת בחירות של ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך משחק הכדורגל בין בית"ר ירושלים למכבי תל אביב, שייערך הערב (שני) באצטדיון טדי בירושלים.

הפנייה מגיעה שמונה ימים לפני הבחירות, בעקבות פרסומים על הגעתו הצפויה של נתניהו למשחק. במפלגה דורשים מערוץ הספורט להיערך מראש לאפשרות שנתניהו ינצל את האירוע להעברת מסרים פוליטיים, ואף לקטוע את השידור במקרה הצורך.

המכתב נשלח באמצעות עורכי הדין אורי הברמן ועדי מרינברג, והועתק גם ליועץ המשפטי של הליכוד, עו"ד אילן בומבך.

במכתב טוענת מפלגתו של איזנקוט כי נתניהו אינו נוהג לפקוד את מגרשי הכדורגל דרך קבע, וכי סמיכות הביקור למועד הבחירות מעוררת חשש שמדובר במהלך בעל מטרה תעמולתית.

לטענת המפלגה, קיים חשש ששידור המשחק והמשדרים הנלווים אליו יהפכו לבמה לקידום ראש הממשלה ומפלגת הליכוד, בניגוד להוראות חוק הבחירות הנוגעות לשידורי תעמולה בטלוויזיה.

בשל כך, דורשת ישר! מהנהלת ערוץ הספורט להנחות מראש את צוותי ההפקה, העריכה והשידור שלא לאפשר שידור של נאום, דברי ברכה או מקטע אחר שעשוי להיחשב לתעמולת בחירות.

הדרישה החריגה כוללת גם היערכות בזמן אמת: אם במהלך המשחק יחל נתניהו לשאת דברים בעלי אופי תעמולתי, מבקשת המפלגה שהערוץ יעבור לצילום אחר או יקטע את המקטע המשודר.