בעקבות המהומות בפריז: מוזיאון הלובר הודיע על סגירה מיידית

מוזיאון הלובר בפריז ( ג'פיש פינג\שאטרסטוק )

המהומות בצרפת: מוזיאון הלובר בפריז הודיע כעת (שני) על סגירת שעריו באופן מיידי ועד להודעה חדשה, זאת בשל המחאות האלימות ברחבי האיר. בהודעה נאמר כי "עקב המחאות, המוזיאון סגור כרגע. אנו מתנצלים על אי הנוחות". ההחלטה על סגירת המוזיאון המפורסם מגיעה אחרי שמאז שעות הבוקר מפגינים חסמו את הכניסה למוזיאון, כחלק מאירועי המחאה בצרפת. כתוצאה, תורי ענק נרשמו במקום, עד להודעת המוזיאון על סגירתו כעת.

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בתזמון מקרי, הפעם האחרונה שבה מוזיאון הלובר נסגר למבקרים היה לפני שנה בדיוק - ב-19 באוקטובר 2025, אחרי שקבוצת שודדים פרצה למתחם בשעות הבוקר וגנבה תכשיטים של נפוליאון בונפרטה ורעייתו ג'וזפין שהוצגו שם. במשטרה העריכו שהשוד – שנמשך 7 דקות בלבד – אורגן על ידי כנופיית פשע מאורגנת.

מחקירת האירוע עולה כי הגנבים נכנסו לבניין דרך אזור שבו מבוצעים שיפוצים, וניצלו מעלית משא כדי להגיע ישירות ל"גלריית אפולו" – שם הם שברו את חלונות המיצגים וגנבו תשעה פרטים מהאוסף התכשיטים ההיסטורי, בשווי של כ-88 מיליון יורו. אחד הפריטים – כתר שהכיל אלפי יהלומים – הופל וניזוק בזמן שהשודדים נמלטו מהאזור. כאמור, בעקבות השוד, המוזיאון נסגר למבקרים באופן מיידי, ונותר סגור במשך 3 ימים לפני שנפתח מחדש לציבור.