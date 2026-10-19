בוגי יעלון מאשים: היא גרמה הכי הרבה נזק למדינת ישראל

‏הרמטכ״ל ושר הביטחון לשעבר, בוגי יעלון, התייחס היום (שני) למערכת הבחירות המתקרבת ותקף בחריפות את הממשלה הנוכחית.

תחילה האשים יעלון: ״ללא ספק, המדינה הערבית שגרמה וגורמת את הנזק הגדול ביותר למדינת ישראל - היא קטאר. יותר ממדינות ששלחו את צבאותיהן להלחם בנו, כמו מצרים, סוריה, ירדן ועוד.

‏קטאר מימנה את חמאס, שהתחמש במיטב האמצעים, כדי לבצע את טבח 7.10, וגרמה למותם של אלפי אזרחים וחיילים. קטאר אירחה ומארחת את מפקדת חמאס בבירתה.

‏קטאר ניהלה ומנהלת מתקפת דה-לגיטימציה נגד מדינת ישראל, בתקשורת (אל-ג׳זירה), במערכת הבינלאומית ובקמפוסים במערב, כולל בארה״ב. לקטאר יש חלק נכבד בבידוד ובסנקציות נגד מדינת ישראל (מעבר להתנהלות חסרת האחריות של ממשלת המשיחיים, המשתמטים והמושחתים)״.

עוד הוא הוסיף: ״ועדת חקירה ממלכתית תצטרך לבדוק: את ״היחסים המורכבים״ בין אחראי העל לטבח, לקטאר - המממנת. את הסיבה לסגירת יחידת ׳צלצל׳ במוסד ב-2017, שהוכיחה את יעילותה במעקב אחר כספי טרור.

‏את הסיבה למאמץ המדיני הישראלי בארה״ב, למניעת הכנסת קטאר, לרשימת המדינות התומכות בטרור (טרפוד מהלך של מדינות המפרץ נגד קטאר). מדוע לאחר הטבח אותו מימנה וחגגה קטאר, התעקש אחראי העל לטבח - נגד עמדת השב״כ ובכירי מערכת הביטחון - שדווקא אויבינו מקטאר יהיו המתווכים, ולא מצרים?

‏למה אחראי העל לטבח, נותן לטורקיה וקטאר תפקיד מרכזי בניסיונות ההסדרה בעזה ובסוריה, בניגוד לאינטרס הישראלי?

האם התשובות לשאלות האלה ועוד, תשפוכנה אור גם על הסיבה לחיפוי ולגיבוי, שהוא מעניק לאנשים בלשכתו, שמומנו והופעלו על-ידי קטאר, העוינת לישראל? האם הוא מחפה עליהם מחשש שיהפכו ל״עדי מדינה״ נגדו? האם הממצאים יתנו את ההסבר להחלטתו להפטר מראש השב״כ - רונן בר, ברגע שהחל לחקור את ״פרשת קטארגייט״?

‏האם הממצאים יסבירו גם את אמירותיו של הנשיא טראמפ על נתניהו: ״בלעדי היית בכלא, אני מציל את התחת שלך״, וכן אמר עליו: ״הוא יעשה מה שאני אומר לו לעשות״…? וכמובן יסבירו את תמיכתו של טראמפ במי שלא מוכן לקחת אחריות למחדליו וכשלונותיו״.