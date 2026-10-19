ליברמן ממשיך לתקוף את איזנקוט: "כל השיח הזה מסוכן"

אביגדור ליברמן ( יונתן זינדל / פלאש 90 )

עוד באותו נושא ליברמן: "לטראמפ נוח לשלוט בישראל עם בובה ביבי" חדשות סרוגים

"במישור העקרוני, לא ניתן להישען על ח"כים מרע"ם ומהרשימה המשותפת, שאחרי טבח 7 באוקטובר, האסון הנורא ביותר מאז הקמת המדינה, מגדירים את חמאס כארגון צדקה ומאשימים את חיילי צה"ל ברצח עם ובפשעים נגד האנושות" הבהיר. "במישור המעשי, ממשלת מיעוט, מעצם הגדרתה, היא ממשלה לא יציבה, הנתונה לסחיטה מצד כל ח"כ בודד, וברור שהיא לא תשרוד זמן רב. מה שיקרה הוא, שבבחירות שיבואו לאחר מכן, ביבי ושות׳ יחזרו עם 70 מנדטים לארבע שנים ויעשו ככל העולה על רוחם".

בהמשך דבריו ליברמן פנה לשאר מפלגות האופוזיציה: "לכן כולם צריכים להבין, שלמרות הפיתוי, הקמת ממשלת מיעוט לטווח קצר היא אסון לישראל בטווח הארוך. כדי לנצח בבחירות חייבים להעביר 5-4 מנדטים מגוש המשתמטים לגוש המשרתים. כל הדיבורים על ממשלת מיעוט משדרים חולשה ותבוסתנות".

"חייבים להתמקד בהבאת אנשים לקלפי ובהצבעה לארבע מפלגות גוש השינוי. כל קול שילך למפלגות אווירה, שלא יעברו את אחוז החסימה, הוא עוד קול לביבי" סיכם. "עם 76% הצבעה ומעלה ננצח, וננצח בגדול. נקים ממשלה ציונית וליברלית יציבה, שתתקן את כל מה שהרסה ממשלת המשתמטים".