שבוע לפני הבחירות: נתניהו חוטף מכה קשה נוספת

ראש הממשלה נתניהו ( חיים גולדברג / פלאש90 )

כשבוע לפנע הבחירות: 14 משפחות של נרצחים ונופלים בטבח 7 באוקטובר הגישו תלונה פלילית במשטרה ופנו ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בתלונה נטען לחשד לביצוע עבירות חמורות, ובהן מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות הנוגעות לחוקי ביטחון מידע. המשפחות מבקשות לחקור את החשד שלפיו נתניהו ניסה להרחיק מעצמו את האחריות לאסון באמצעות הצגת מידע מטעה בפני מבקר המדינה ובפני הציבור. במוקד התלונה עומד מסמך התשובה שהגיש נתניהו למבקר המדינה, ובפרט האופן שבו הוצגו בו המידע וההתרעות שקדמו לטבח. זאת בעקבות פרסומים שלפיהם המסמך כלל, לכאורה, ציטוטים סלקטיביים, השמטת מידע והצגת דברים מחוץ להקשרם.

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התלונה נשענת על חומרים וממצאים גלויים שפורסמו לאחרונה במסגרת תחקירים עיתונאיים, על דבריו של מזכירו הצבאי לשעבר של נתניהו, אבי גיל, וכן על תביעת הדיבה של ראש השב”כ הפורש רונן בר. לטענת מגישי התלונה, פתיחה בחקירה תאפשר לחוקרי המשטרה לקבל לידיהם גם מסמכים מסווגים שעשויים לשפוך אור על החשדות המפורטים בה.

בין החותמים על התלונה בני משפחותיהם של חללים וחטופים: חגית ורובי חן, הוריו של איתי חן, שנפל ביום הטבח וגופתו נחטפה לעזה; הילה ויזהר שי וילדיהם, הוריו ואחיו של ירון שי, שנפל ביום הטבח; שרון ואייל אשל, הוריה של התצפיתנית רוני אשל, שנרצחה בחמ”ל נחל עוז; וכן ראומה וגדי קדם, הוריה של תמר סימן טוב, שנרצחה בניר עוז יחד עם בעלה ג’וני ושלושת ילדיהם הקטנים.

את התלונה הגישו עורכי הדין נבות תל-צור, טל שפירא, רון ברקמן ושוני אלבק, והיא מגובה בחתימתה של השופטת בדימוס נאוה בן אור.

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מדובר במכה תדמיתית לראש הממשלה נתניהו, שמצטרפת לכל שאר הטענות נגדו בהקשר לטבח ה-7 באוקטובר.

נזכיר כי לאחר הגשת התביעה של בר, בכירים בליכוד טענו כי מדובר בתביעה פוליטית לחלוטין, שכל מטרתה להסית נגד נתניהו בתקופת הבחירות.

בנוסף, נתניהו מנהל חזיתות מול מפלגות הימין הקטנות ומנסה לשכנע אותן לפרוש שכן הן לא עוברות את אחוז החסימה - כרגע ללא הצלחה.