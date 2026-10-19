אלירז שדה משתף בכאב: ״איבדתי כל מה שהיה לי״

זוכה "האח הגדול" והמגיש ב-i24 אלירז שדה, התארח בפודקאסט של בן בן ברוך וחשף את המשבר הכלכלי הקשה שעבר בעקבות הסתבכות רשת הפירות והירקות "החקלאי", שבה היה שותף.

שדה תיאר בפני בן ברוך את המעורבות שלו בעסק ואת המחיר האישי ששילם: "נכנסתי כשותף עם אחוזים של יחסי ציבור, אבל כשהעסק הסתבך התאבדתי פנימה ואיבדתי כל מה שהיה לי, כי השם שלי היה על זה. נכנסתי, שילמתי את כל החובות, מכרתי את הדירה באשקלון.

כשאתה עובר תקופה כזאת אתה לומד על הכול, זה מלמד אותך על אנשים, על עצמך, על עסקים בישראל".

נזכיר כי בשנת 2016 הצטרף שדה כשותף לרשת, ולקח חלק בניהולה. אלא שהעסק התמודד עם קשיים כלכליים, תביעות ותלונות בנוגע לתמחור, ובהמשך נסגרו הסניפים בהדרגה. שדה סיפר בעבר כי הפסיד בין שלושה לארבעה מיליון שקלים, סכום שלפיו עשוי להשתוות לשווי של שתי דירות.