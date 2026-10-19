"תורידו את הראש" ובום: פיגוע אבנים במהלך שידור

פיגוע אבנים בשידור לייב. מועמדת מפלגת 'עמך ישראל' פעילת ההסברה פלר חסן-נחום וצוותה הותקפו לפני זמן קצר במהלך סיור הסברה שקיימו יחד עם תנועת רגבים ביהודה ושומרון.

במהלך הסיור שנערך למשפיענים ומובילי דעת קהל מהעולם, בזמן שחסן-נחום מצלמת סרטון הסברה, הם הותקפו על ידי פלסטינים מהכפר תורמוס עיא שבבנימין.

בעת שיצאו מהכפר, קבוצה של מספר מחבלים הקיפו את רכבם והשליכו אבנים וחפצים לעבר הרכב.

אחת מהאבנים שברה את החלון ופצעה קל את משתתפי הסיור.

פלר חסן-נחום, מפלגת עמך ישראל: ״הטרור הפלסטיני לא ירתיע אותנו, אמשיך להלחם על שמה של מדינת ישראל בעולם״.