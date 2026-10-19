בתום הערכת מצב: דובר צה"ל בעדכון חשוב לקראת הבחירות

דובר צה"ל עדכן היום (שני) על העלאת כוננות בגזרות השונות לקראת הבחירות.

בהודעה נמסר כי הבוקר התקיימה הערכת מצב בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר ובהשתתפות ראש אגף המבצעים, ראש אמ"ן, מפקד פיקוד הצפון, מפקד פיקוד המרכז, מפקד פיקוד הדרום ומפקד פיקוד העורף.

בפתח דבריו הדגיש הרמטכ"ל כי משימתו של צה"ל היא לאפשר את קיומן של הבחירות הדמוקרטיות במועדן ובאופן בטוח.

עוד הדגיש כי צה"ל מצוי בכוננות עליונה וימשיך לשמור על דריכות ומוכנות גבוהה בכלל הגזרות.

בנוסף, במסגרת הערכת המצב הנחה הרמטכ"ל על מספר צעדים נוספים להגברת המוכנות: החלת עוצר יציאות ביחידות צה"ל החל מיום חמישי הקרוב ובהתאם להערכת המצב המתמשכת.

עיבוי נוכחות מפקדים בכירים בחמ"לים, במפקדות וביחידות לצורך הבטחת המוכנות והכשירות המבצעית. תגבור פיקוד המרכז בכוחות של מפקדת חטיבת הצנחנים וכוחות נוספים שיוקצו לה לטובת חיזוק הפריסה במרחב והגברת הנוכחות בשטח. החטיבה תהווה מפקדת חטיבה משימתית במרחב בין שומרון לבנימין.

והקצאת כוחות נוספים לשאר הגזרות בהתאם לצרכים המבצעיים - באוויר, בים וביבשה.