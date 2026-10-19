דניאל פרץ מקנא? האמת מאחורי הסצנה האינטימית של נועה קירל

נועה קירל לא מבצעת סצנות אינטימיות בסדרה החדשה שלה? הרשת געשה בגלל חרושת שמועות, אבל כעת מתבררת הדרמה האמיתית מאחורי הקלעים.

גל של ספקולציות ושמועות סער בשבועות האחרונים ברשת סביב השתתפותה של נועה קירל בסצנות הרומנטיות של הטלנובלה הארגנטינאית החדשה "הדרך של נועה". המעריצים לא הפסיקו לתהות ולבחון מקרוב את קטעי הווידאו מול הכוכב המקומי אגוסטין ברנסקוני, אך כעת האמת נחשפת.

על פי הפרסום ב"ערב טוב עם גיא פינס" צוות ההפקה הארגנטינאי של הסדרה מאשר באופן רשמי: קירל כלל לא התנשקה במהלך הצילומים. מי שנכנסה לנעליה ברגעים הלוהטים והרומנטיים על הסט הייתה למעשה כפילה.

שימוש בכפילת גוף בסצנות אינטימיות הוא פרקטיקה מקובלת, מוכרת ושכיחה מאוד בתעשיית הבידור הבינלאומית. צעד זה נועד לשמור על הגבולות, הפרטיות והנוחות האישית של הכוכבים הראשיים מול המצלמות, מבלי לפגוע ברצף העלילתי של הסדרה. כך יכולים המעריצים להמשיך ליהנות מהדרמה המוזיקלית על המסך – כשכולם נשארים מרוצים.