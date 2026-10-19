נתניהו שוב בבסיס חיל האוויר: "אויבינו יספגו מכות קשות יותר"

נתניהו בבסיס חיל האוויר ( רועי אברהם\לע"מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (שני) סרטון נוסף אשר הציג אותו בבסיס של חיל האוויר, כשהוא שולח איומים לעבר אויבי ישראל ומזהיר כי צה"ל ערוך לכל תרחיש ויפגע בהם אם ינסו לתקוף.

"אני נמצא באחד מבסיסי חיל האוויר" אמר נתניהו בסרטון. "שוחחתי עם מפקד הבסיס, התרשמתי מהמוכנות, מהנחישות ומהיכולת להכות באויבינו ברגע שהדבר יידרש". בהמשך נתניהו שלח מסר מאיים: "אני אומר לאויבינו: אל תנסו אותנו, אתם תספגו מכות יותר קשות ממה שספגתם עד היום. כולנו יודעים איזה הישגים כבירים היו לנו בזכות הטייסים והטייסות הנועזים שלנו וצוותי הקרקע שלנו, צבא ההגנה לישראל וממשלת ישראל. אנחנו נחושים להגן על עצמנו. אל תנסו אותנו".

עוד באותו נושא סולברג הורה לנתניהו להסיר סרטון מהחשבונות שלו ברשת חדשות סרוגים

זו הפעם השנייה שבה נתניהו מפרסם סרטון בבסיס חיל האוויר בחודש האחרון, אחרי שפרסם סרטון דומה ב-29 בספטמבר שצולם בבסיס חיל האוויר בתל נוף. בסרטון נתניהו הזהיר כי "יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן".

בעקבות פרסום הסרטון הוגשה עתירה לוועדת הבחירות המרכזית, בטענה כי נעשה שימוש בנכסי הציבור - בסיס חיל האוויר והמטוס שהוצג ברקע - לצורך תעמולת בחירות. יו"ר הוועדה נועם סולברג קיבל את העתירה באופן חלקי, כשהורה להסיר את הסרטון מחשבונותיו האישיים ברשת - אך התיר לו להשאיר את הסרטון בחשבונות הרשמיים של ראש הממשלה. יש לציין כי הפעם, הסרטון לא פורסם בעמודים האישיים של נתניהו ברשתות החברתיות.