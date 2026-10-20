שווים צפייה: הסדרות והסרטים שאסור לכם לפספס השבוע

מחפשים תכנית או סדרה מעניינת מבלי לצאת מהבית? מדי שבוע נביא לכם כאן המלצות לכל הסדרות, התוכניות, הסרטים והמשדרים שאסור לכם לפספס. הנה 3 ההמלצות לשבוע הקרוב.

גמר MKR המטבח המנצח

איפה משודר? קשת 12

מתי? יום רביעי, 21.10

אירוע הגמר הגדול של ריאליטי הבישול, שבו הזוגות הפיינליסטים יתמודדו ראש בראש על התואר והפרס הגדול. רגעי השיא של העונה והמנות המושלמות של השף המנצח.

ויז'ן-קווסט

איפה משודר? דיסני פלוס (זמין לצפייה)

מתי? החל מה-14.10.

הסדרה השלישית בטרילוגיה הטלוויזיונית של מארוול, שהחלה עם "וונדה-ויז'ן" ונמשכה עם "אגתה לאורך כל הדרך". פול בטאני חוזר לתפקיד האנדרואיד שקם לתחייה - ומנסה להבין את זהותו באמצעות תקשורת עם פרסונות בינה מלאכותית. הסדרה היא חלק מהשלב השישי ביקום הקולנועי של מארוול, שיימשך בדצמבר הקרוב עם סרט "הנוקמים" החדש.

הדיפלומטית (עונה 4)

איפה משודר? נטפליקס

מתי? יום חמישי, 15.10.26 (זמין לצפייה)

עונה חדשה לדרמה הפוליטית המצליחה בכיכובה של קרי ראסל, שממשיכה לתמרן בין משברים בינלאומיים נפיצים לתככים מאחורי הקלעים. אחת הסדרות המתוחכמות והקצביות ביותר על המסך מחזירה הילוך.