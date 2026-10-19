השר מהליכוד במתקפה חסרת מעצורים: ״וינטר בצד של פלסטין״

עופר וינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

שר התקשורת שלמה קרעי, תקף היום (שני) בחריפות את ראש מפלגת ׳עמך ישראל׳ עופר וינטר, ואמר בערוץ 14: ״וינטר הוא של פלסטין״.

וינטר לא נותר חייב ותקף חזרה: ״מופע ההסתה הפרוע של שלמה קרעי מסכן את הימין כולו וממחיש יותר מכל מדוע חייבים אנשים חדשים ונקיים בפוליטיקה הישראלית. דבריו החמורים של השר שלמה קרעי הבוקר בערוץ 14 ולפיהם ״וינטר הוא בצד של פלשתין״ מוכיחים שוב כי הוא וחבריו איבדו כל רסן במלחמה החולנית אותה הם מנהלים, תוך אמירת שקרים בלתי נתפסים נגד תא"ל (מיל') עופר וינטר, לוחם אמיץ ועז נפש ונגד אנשי רשימת עמך ישראל״.

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עוד נמסר: ״וינטר שילם מחיר כבד על דעותיו במהלך שירותו הצבאי ולא צריך להוכיח את היותו איש ימין בפני אף אדם, בטח לא בפני קרעי או בפני שאר חברי רשימת הליכוד, אלה השותפים להתקפות הבזויות הללו. הציבור בז לאמירות הללו ואינו מאמין להשמצות נגד וינטר, שזה מכבר היה רצון עז לשריין אותו כמספר שלוש בליכוד, ונגד יוסף חדאד - גיבור ישראל שנפצע בשירותו הצבאי בגולני ונלחם למען מדינת ישראל במשך שנים בעולם.

האמירות הללו גורמות לתחושת קבס לרבים בימין ולהתרחקות של מצביעים ממחנה הימין. מוטב אם קרעי וחבריו יעסקו במה הם מתכננים לעשות טוב לעם ישראל ולא באמירות בזויות, דברי הבל ולשון הרע.

אמירות אלה ממחישות עוד יותר מדוע חייבים אנשים חדשים ונקיים בפוליטיקה הישראלית״.