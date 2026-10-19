יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על דניאל ליטמן

( דניאל ליטמן (צילום: רפי דלויה) )

מדרמות הילדים והנוער האהובות ועד לתפקידי ראשיים על הבימות והמסכים הגדולים – דניאל ליטמן מבסס את מעמדו כאחד השחקנים המובילים, המוערכים והוורסטיליים ביותר בישראל. לרגל יום הולדתו, קבלו 10 עובדות מרתקות על דרכו המקצועית והאישית: