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עשרה דברים שלא ידעתם

יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על דניאל ליטמן

דניאל ליטמן חוגג 36: העובדות שלא ידעתם על השחקן ואחד הכוכבים הגדולים כיום בברנז'ה

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(דניאל ליטמן (צילום: רפי דלויה))

מדרמות הילדים והנוער האהובות ועד לתפקידי ראשיים על הבימות והמסכים הגדולים – דניאל ליטמן מבסס את מעמדו כאחד השחקנים המובילים, המוערכים והוורסטיליים ביותר בישראל. לרגל יום הולדתו, קבלו 10 עובדות מרתקות על דרכו המקצועית והאישית:

  1. הפריצה הגדולה בסדרות הנוער: את צעדיו הבולטים הראשונים על המסך עשה בסדרות שזכו להצלחה מסחררת כמו "החממה" ו"החולמים", שהפכו אותו לגיבור תרבות ולאחד מנושאי הדגל של טלוויזיית הנוער בישראל.
  2. מעבר חד לדרמות פריים-טיים: ליטמן השלים בהצלחה את המעבר מדרמות נוער לתפקידים מורכבים בטלוויזיה למבוגרים, בין היתר בסדרות המצליחות "תאג"ד", "שלטון הצללים" ו"צפוף".
  3. ספורטאי בנשמה: עוד לפני שנכנס לעולם המשחק, ליטמן היה כדורסלן פעיל ומושבע. מעבר לכך, הוא שומר על שגרת אימונים קפדנית ולא פעם משלב את יכולותיו הפיזיות הגבוהות בתפקידיו השונים.
  4. נוכחות בולטת בתיאטרון: לצד הקריירה הטלוויזיונית, ליטמן טיפח קריירה ענפה על בימות התיאטרון ונכנס לתפקידים ראשיים בהצגות בולטות, ביניהן בתיאטרון התיאטרון הקאמרי ובית ליסין.
  5. קריירת דוגמנות ענפה: המראה הפוטוגני שלו והנוכחות הבימתית הובילו אותו להוביל קמפיינים נחשקים עבור מותגי אופנה ולייפסטייל מובילים בישראל לאורך השנים.
  6. פרקטיקה ועבודה קשה: קולגות ובמאים שעבדו עמו מעידים עליו כעל שחקן טוטאלי, יסודי וממושמע, המשקיע שעות רבות בלמידת דמויות ובמחקר עומק לקראת כל תפקיד.
  7. חיי זוגיות פוטוגניים: בשנת 2022 נישא לבת זוגו באירוע מדובר שהפגיש את מיטב תעשיית הבידור הישראלית.
  8. חיבור עמוק לקהל: ליטמן ידוע ביחסו החם והמעריך למעריצים ולסובבים אותו, ונחשב לאחד השחקנים הנגישים והמוערכים בתעשייה ברמת יחסי האנוש.
  9. ורסטיליות ז'אנרית: מעטים השחקנים שמדלגים בקלות כזו בין קומדיות מצחיקות, דרמות צבאיות מותחות וסדרות דרמה יומיות, תוך שמירה על אמינות משחקית גבוהה.
  10. שאיפות בינלאומיות: לצד עבודתו הענפה בארץ, ליטמן ממשיך לבחון הזדמנויות משחק מעבר לים ולקחת חלק בפרויקטים ובאקסטנציות בינלאומיות.
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