יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על דניאל ליטמן

מדרמות הילדים והנוער האהובות ועד לתפקידי ראשיים על הבימות והמסכים הגדולים – דניאל ליטמן מבסס את מעמדו כאחד השחקנים המובילים, המוערכים והוורסטיליים ביותר בישראל. לרגל יום הולדתו, קבלו 10 עובדות מרתקות על דרכו המקצועית והאישית:
- הפריצה הגדולה בסדרות הנוער: את צעדיו הבולטים הראשונים על המסך עשה בסדרות שזכו להצלחה מסחררת כמו "החממה" ו"החולמים", שהפכו אותו לגיבור תרבות ולאחד מנושאי הדגל של טלוויזיית הנוער בישראל.
- מעבר חד לדרמות פריים-טיים: ליטמן השלים בהצלחה את המעבר מדרמות נוער לתפקידים מורכבים בטלוויזיה למבוגרים, בין היתר בסדרות המצליחות "תאג"ד", "שלטון הצללים" ו"צפוף".
- ספורטאי בנשמה: עוד לפני שנכנס לעולם המשחק, ליטמן היה כדורסלן פעיל ומושבע. מעבר לכך, הוא שומר על שגרת אימונים קפדנית ולא פעם משלב את יכולותיו הפיזיות הגבוהות בתפקידיו השונים.
- נוכחות בולטת בתיאטרון: לצד הקריירה הטלוויזיונית, ליטמן טיפח קריירה ענפה על בימות התיאטרון ונכנס לתפקידים ראשיים בהצגות בולטות, ביניהן בתיאטרון התיאטרון הקאמרי ובית ליסין.
- קריירת דוגמנות ענפה: המראה הפוטוגני שלו והנוכחות הבימתית הובילו אותו להוביל קמפיינים נחשקים עבור מותגי אופנה ולייפסטייל מובילים בישראל לאורך השנים.
- פרקטיקה ועבודה קשה: קולגות ובמאים שעבדו עמו מעידים עליו כעל שחקן טוטאלי, יסודי וממושמע, המשקיע שעות רבות בלמידת דמויות ובמחקר עומק לקראת כל תפקיד.
- חיי זוגיות פוטוגניים: בשנת 2022 נישא לבת זוגו באירוע מדובר שהפגיש את מיטב תעשיית הבידור הישראלית.
- חיבור עמוק לקהל: ליטמן ידוע ביחסו החם והמעריך למעריצים ולסובבים אותו, ונחשב לאחד השחקנים הנגישים והמוערכים בתעשייה ברמת יחסי האנוש.
- ורסטיליות ז'אנרית: מעטים השחקנים שמדלגים בקלות כזו בין קומדיות מצחיקות, דרמות צבאיות מותחות וסדרות דרמה יומיות, תוך שמירה על אמינות משחקית גבוהה.
- שאיפות בינלאומיות: לצד עבודתו הענפה בארץ, ליטמן ממשיך לבחון הזדמנויות משחק מעבר לים ולקחת חלק בפרויקטים ובאקסטנציות בינלאומיות.