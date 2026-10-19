יש משהו מיוחד בשילוב של תפוזים ושוקולד – הטעם ההדרי הרענן נפגש עם העושר של השוקולד המריר, והתוצאה היא עוגה שממש אי אפשר להפסיק לאכול. עוגת התפוזים והשוקולד הזו מתאימה לכל אירוע, קלה להכנה ומשאירה את הבית מלא בניחוח משגע.

המתכון מבוסס על עוגת תפוזים קלאסית שמוכרת לכולנו מילדות, אבל עם טוויסט מפתיע: נטיפי שוקולד מריר שמתפזרים בתוך הבלילה ויוצרים כיסי טעם עשירים. והחלק הכי טוב? יש טיפ פשוט שימנע מהשוקולד לשקוע לתחתית התבנית.

המצרכים שתצטרכו

לתבנית אינגליש קייק רחבה או תבנית עגולה בקוטר 24 ס"מ:

3 ביצים בטמפרטורת החדר

כוס (200 גרם) סוכר

חצי כוס (120 מ"ל) שמן צמחי

שלושת רבעי כוס (180 מ"ל) מיץ תפוזים טבעי סחוט טרי

גרידה מתפוז אחד

כפית תמצית וניל

2 כוסות (280 גרם) קמח לבן

שקית (10 גרם) אבקת אפייה

100 גרם שוקולד מריר קצוץ גס (או נטיפי שוקולד צ'יפס)

קורט מלח

אופן ההכנה המפורט

שלב ההכנות: מחממים את התנור מראש ל-170 מעלות. משמנים היטב את התבנית – מומלץ גם לרפד אותה בנייר אפייה כדי להבטיח שהעוגה תצא בקלות.

הקצפת הביצים: בקערת מיקסר (או בקערה רגילה עם מטרפה ידנית), טורפים את הביצים והסוכר במשך 3-4 דקות במהירות גבוהה. המטרה היא לקבל תערובת תפוחה ובהירה – זה הסוד לעוגה אוורירית.

הוספת הנוזלים: מנמיכים את מהירות המיקסר ומוסיפים בהדרגה את השמן, מיץ התפוזים, גרידת התפוז ותמצית הוניל. חשוב לטרוף רק עד לאיחוד – ערבוב יתר יפגע במרקם.

שילוב היבשים: מנפים פנימה את הקמח, אבקת האפייה והמלח. טורפים במהירות נמוכה רק עד שהקמח נטמע בתערובת. כאן חשוב להיזהר במיוחד – ככל שמערבבים פחות, העוגה תהיה רכה יותר.

הטיפ החשוב למניעת שקיעת השוקולד: לפני הוספת השוקולד לבלילה, מערבבים אותו עם כפית קמח קטנה בקערית נפרדת. הקמח "תופס" את נטיפי השוקולד ומונע מהם לשקוע לתחתית התבנית במהלך האפייה. מקפלים את השוקולד בעדינות לתוך הבלילה בעזרת מרית.

אפייה: יוצקים את הבלילה לתבנית ואופים כ-40-45 דקות, תלוי בעוצמת התנור. העוגה מוכנה כשקיסם הננעץ במרכז יוצא יבש או עם פירורים לחים בלבד. מוציאים מהתנור ומצננים לחלוטין לפני הפריסה.

שדרוג מומלץ: גנאש שוקולד עשיר

אם רוצים להפוך את העוגה לחגיגית במיוחד, אפשר לצפות אותה בגנאש שוקולד. ממיסים בקערית 100 גרם שוקולד מריר עם 100 מ"ל שמנת מתוקה (או שמנת צמחית לגרסה פרווה) בפולסים במיקרוגל, מערבבים לקרם חלק ושופכים על העוגה כשהיא קרה לחלוטין.

העוגה מתאימה גם לארוחות חלביות וגם לפרוות, תלוי בבחירת השמנת לגנאש. היא נשמרת היטב במשך מספר ימים בקופסה סגורה, אבל סביר להניח שלא תצטרכו לדאוג לזה – היא תיגמר הרבה לפני.

בתיאבון!