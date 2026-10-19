אוסטרליה: חברת פרלמנט נדרסה ליד לשכתה, מצבה אנוש

אירוע חריג באוסטרליה: חברת הפרלמנט האוסטרלית הלן היינס נפצעה היום (שני) באורח אנוש, אחרי שנדרסה ליד לשכתה בעיר ונגרטה שבמדינת המחוז ויקטוריה. הנהג הדורס נעצר והועבר לחקירה - כשבמשטרה חושדים כי ייתכן שהדריסה הייתה מכוונת כחלק מניסיון התנקשות.

לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, האירוע התרחש בשעות הבוקר (לפי שעון מקומי) כאשר רכב שטח מסוג טויוטה לנד קרוזר האיץ לעבר היינס בת ה-65 בזמן שהיא העמיסה ציוד לתוך הרכב שלה מחוץ ללשכתה. עוברי אורח השתלטו על הנהג התוקף, ובמשטרה אמרו כי מצאו סכין בתוך הרכב שלו. היינס פונתה במסוק לבית החולים בעיר מלבורן, שם תעבור טיפול רפואי.

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי גינה את הדריסה, וטען כי הרשויות סבורות שמדובר בתקיפה מכוונת. "אנחנו יכולים להיות חלוקים בדעותינו, ובדמוקרטיה ראוי ללבן מחלוקות כאלה בדיון. אך המחלוקות לא צריכות להפוך למוקד לטינה אישית ולהטלת ספק במניעיהם של אנשים כשאין לכך מקום" קרא. "בדמוקרטיה אנחנו צריכים להיות מסוגלים לקיים דיון, ויכוח פוליטי, להציג עמדות שונות, אך צריך לעשות זאת מתוך כבוד".