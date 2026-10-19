אביב בן שלוש: "הבטחתי ליהב שהסרט יגיע לקולנוע"

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תקופה עמוסה עוברת על המפיק אביב בן שלוש. שורה של סרטים בהפקתו מגיעה לבתי הקולנוע, בהם "בחורים טובים 3", "האהבות שלנו" של אבי נשר ובקרוב גם "הבדחן" של גידי דר ושולי רנד.

בריאיון לפודקאסט "סינמה שו"ת" בהנחיית אבי לודמיר, בן שלוש מספר על הדרך להקמת חברת ההפקה זואה פילמס, על העבודה עם בכירי היוצרים בישראל ועל הפרויקט האישי ביותר שלו, סרטו האחרון של בן דודו, יהב וינר ז"ל.

"זה היה החלום שלו"

בן שלוש ווינר גדלו יחד, והקשר ביניהם היה קרוב במיוחד. "זה לא בן דוד, זה מישהו שמגיל אפס הוא אח", הוא מספר. "הארוחות המשפחתיות שלנו היו על קולנוע, על טלוויזיה, על סרטים".

לפני כמה שנים החליטו השניים להפיק יחד את סרטו העלילתי הארוך הראשון של וינר. הפרויקט זכה במענק של 250 אלף שקלים, אך התקציב היה רחוק מלהספיק. בן שלוש גייס משקיע נוסף, והצילומים יצאו לדרך בקיבוץ כפר עזה.

וינר ורעייתו שי לי עטרי גילמו את התפקידים הראשיים, וההפקה התבססה במידה רבה על תושבי הקיבוץ. לאחר הצילומים הספיקו בני הזוג לקיים משמרת עריכה אחת בלבד.

בשבעה באוקטובר נרצח וינר בביתו, ששימש גם כלוקיישן המרכזי של הסרט. חומרי הגלם שהיו בבית נשרפו, אך גיבוי שנשמר בתל אביב אפשר להציל את הסרט.

כעת ממשיך בן שלוש לפעול להשלמתו, בליווי יצירתי של עטרי.

"זה היה החלום שלו. זה הדבר שהוא הכי רצה", הוא אומר. "מכל הדברים ומכל החלומות שיש לי לעשור הקרוב, זו אחת המטרות הכי גדולות, להוציא אותו".

הוא מדגיש כי המטרה אינה להפוך את היצירה לסרט הנצחה: "זה לא צריך להיות סרט זיכרון. זה צריך להיות סרט קולנוע כמו שיהב רצה".