אביב בן שלוש: "הבטחתי ליהב שהסרט יגיע לקולנוע"

אביב בן שלוש בפודקאסט סינמה שו"ת
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תקופה עמוסה עוברת על המפיק אביב בן שלוש. שורה של סרטים בהפקתו מגיעה לבתי הקולנוע, בהם "בחורים טובים 3", "האהבות שלנו" של אבי נשר ובקרוב גם "הבדחן" של גידי דר ושולי רנד.
בריאיון לפודקאסט "סינמה שו"ת" בהנחיית אבי לודמיר, בן שלוש מספר על הדרך להקמת חברת ההפקה זואה פילמס, על העבודה עם בכירי היוצרים בישראל ועל הפרויקט האישי ביותר שלו, סרטו האחרון של בן דודו, יהב וינר ז"ל.
"זה היה החלום שלו"
בן שלוש ווינר גדלו יחד, והקשר ביניהם היה קרוב במיוחד. "זה לא בן דוד, זה מישהו שמגיל אפס הוא אח", הוא מספר. "הארוחות המשפחתיות שלנו היו על קולנוע, על טלוויזיה, על סרטים".
לפני כמה שנים החליטו השניים להפיק יחד את סרטו העלילתי הארוך הראשון של וינר. הפרויקט זכה במענק של 250 אלף שקלים, אך התקציב היה רחוק מלהספיק. בן שלוש גייס משקיע נוסף, והצילומים יצאו לדרך בקיבוץ כפר עזה.
וינר ורעייתו שי לי עטרי גילמו את התפקידים הראשיים, וההפקה התבססה במידה רבה על תושבי הקיבוץ. לאחר הצילומים הספיקו בני הזוג לקיים משמרת עריכה אחת בלבד.
בשבעה באוקטובר נרצח וינר בביתו, ששימש גם כלוקיישן המרכזי של הסרט. חומרי הגלם שהיו בבית נשרפו, אך גיבוי שנשמר בתל אביב אפשר להציל את הסרט.
כעת ממשיך בן שלוש לפעול להשלמתו, בליווי יצירתי של עטרי.
"זה היה החלום שלו. זה הדבר שהוא הכי רצה", הוא אומר. "מכל הדברים ומכל החלומות שיש לי לעשור הקרוב, זו אחת המטרות הכי גדולות, להוציא אותו".
הוא מדגיש כי המטרה אינה להפוך את היצירה לסרט הנצחה: "זה לא צריך להיות סרט זיכרון. זה צריך להיות סרט קולנוע כמו שיהב רצה".
מהפקות קטנות לסרטים הגדולים
דרכו של בן שלוש בקולנוע החלה בלימודי קולנוע בתיכון בחולון, שם פגש בין היתר את ארז תדמור ודוד וולך. בהמשך שירת ביחידת ההסרטה של דובר צה"ל ועבד בהפקות קולנוע וריאליטי.
יחד עם שותפיו הקים את זואה פילמס, שהחלה בהפקת קליפים ופרסומות קטנות והפכה לחברה שמאחורי שורה ארוכה של סרטים וסדרות.
אחד הפרויקטים הבולטים שבדרך הוא "הבדחן" של גידי דר ושולי רנד, שהעבודה עליו נמשכה כארבע שנים.
"אלה שני יוצרים שאני מעריץ באמת מהלימודים", מספר בן שלוש. "'האושפיזין' הוא אחד הסרטים האהובים עליי עד היום".
לדבריו, למרות שהסרט מתרחש בעולם ירושלמי מסוים, הוא עוסק בנושאים אוניברסליים של משפחה ותשוקה. "זה אחד הפרויקטים שהכי אהבתי עד היום".
בן שלוש מספר גם על העבודה על "שחר אדום", הסדרה המבוססת על סיפורים אמיתיים משבעה באוקטובר, ומגלה כי פרקים נוספים נמצאים בשלבי כתיבה.
לצד השאיפה להרחיב את פעילות החברה אל מעבר לישראל, הוא ממשיך לעבוד גם עם יוצרים בתחילת דרכם. כשנשאל אם ליוצר צעיר יש סיכוי להגיע אליו עם תסריט, הוא משיב: "לא רק סיכוי, הוא חייב. ככה עושים את הדברים. בסוף צריך לנסות".
אבל מעל כל התוכניות לעתיד ניצבת ההבטחה שנתן ליהב וינר.
"אני מקווה שהוא יהיה בקולנוע בשנתיים הקרובות", אומר בן שלוש. "זו ההבטחה שלי. אני אעזור לך להפיק את הסרט הראשון, והוא יגיע לקולנוע".