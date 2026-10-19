מה עובד בקמפיין בחירות? מהשטח ועד לסרטוני ה-AI

מה באמת עובד בקמפיין בחירות, ומה רק נראה טוב על המסך? בעידן שבו הרשתות החברתיות תופסות חלק מרכזי במערכה הפוליטית, יש כמה כללים ותיקים שעדיין קשה לנצח: נוכחות בשטח, הצגת עשייה ויכולת לדבר אל הציבור בשפה שהוא מבין.

ב״הקוראת בקלפי״, אשת התקשורת והאסטרטגיה, מורן שמואלוף, מנתחת את המהלכים שמעצבים את הקמפיינים הפוליטיים.

השטח עדיין קובע

פוליטיקאים צריכים להיראות, לפגוש אנשים ולהגיע למקומות שבהם הציבור נמצא. בן גביר מגיע לשטח, נעמה לזימי בולטת במפגש עם צעירים ובפעילות בשטח מטעם הדמוקרטים, וגם בנט מקיים סיורים ומפגשים. ומה לגבי לפיד? היעדר נוכחות בולטת בשטח עלול להפוך לחיסרון תדמיתי. בעידן הדיגיטלי, הציבור עדיין רוצה לראות את הנבחרים שלו מקרוב.

״עשיתי, עשיתי״ – להראות ולא רק להבטיח

סרטונים שמציגים פעולות ותוצאות, במקום סיסמאות והבטחות, הם כלי משמעותי בקמפיין. הליכוד מציג הישגים ביטחוניים וחיסולים, בן גביר מדגיש את הטיפול באסירים ביטחוניים, והדמוקרטים מציגים פעילות בנושאים כמו הטיפול בנפגעי 7 באוקטובר וזכויות להט״ב. כשהמסר הוא עשייה, הווידאו הופך מהבטחה להוכחה – לפחות בעיני הקמפיין.

הבינה המלאכותית נכנסת למערכה

בניגוד למערכות בחירות קודמות, הפעם סרטוני AI הופכים לכלי יצירתי, הומוריסטי וסאטירי. באמצעות דימויים מוגזמים וסיטואציות משעשעות אפשר להעביר מסר פוליטי, ללעוג ליריבים ולייצר תוכן שזוכה לתשומת לב ברשת. גם נתניהו וגם סביבת אייזנקוט משתמשים בכלים יצירתיים כדי לעצב את דמותם ואת דמות יריביהם. אבל האם סרטון ויראלי מתורגם גם לקולות בקלפי?

ייצוג נשים – מתכון להצלחה?

מספר הנשים ברשימות, ובהן רשימות שמשלבות נשים וגברים לסירוגין בשיטת הריצ׳רץ׳, מעלה שאלה חשובה: האם ייצוג נשי רחב יותר מביא להצלחה אלקטורלית? והאם אפשר יהיה לבודד את השפעתו מתוצאות הבחירות, או שהבוחרים מכריעים בעיקר על בסיס עמדות, זהות ואמון במועמדים? גם שאלת ה״בזכות או בחסד״ – האם נשים נבחרות בזכות כוחן הפוליטי או בזכות מנגנון השיבוץ – ממשיכה ללוות את הדיון.

פוליטיקה של זהויות אחרי 7 באוקטובר

בכנסת הבאה צפוי להיות ייצוג משמעותי למשפחות שכולות. האם הזהות האישית והסיפור המשפחתי יהפכו לכוח פוליטי, והאם הציבור יבחר במועמדים בזכות סיפור חייהם או בזכות עמדותיהם ויכולתם להשפיע? זו שאלה שמקבלת משמעות מיוחדת במציאות הישראלית שלאחר המלחמה, אך התשובה לה תתברר רק במבחן הציבור.

בסופו של דבר, הצלחה בקמפיין אינה נמדדת רק במספר הצפיות, בתגובות או בכמות הסרטונים שהפכו לוויראליים. המבחן האמיתי הוא היכולת להפוך נראות לאמון, מסר לתמיכה ותמיכה לקולות בקלפי. את ההצלחה של חלק מהמהלכים אפשר לזהות כבר עכשיו; את השפעתם האלקטורלית האמיתית נדע רק לאחר שהציבור יאמר את דברו.