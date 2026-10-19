צה"ל חושף: חמאס תכנן להטמין מטעני חבלה ליד מחנות העקורים בעזה

מחנות עקורים בעזה. אילוסטרציה ( עבד ראהים חאטיב\פלאש 90 )

שנתיים אחרי שנכתב: בצה"ל חשפו כעת (שני) מסמך פנימי של חמאס, בו תואר כיצד ארגון הטרור תכנן להטמין מטעני חבלה באזורי מחנות העקורים ברצועת עזה. זאת כחלק מההיערכות לשמירה על הנהגת הארגון ומחבליו והוצאתם מאזורים בהם צה״ל עתיד לפעול, תוך סיכון וניצול חיי האוכלוסייה האזרחית במרחב, למרות ידיעה שפעולות אלה עשויות לפגוע באזרחים באופן מובהק.

המסמך של חמאס ( צילום: דובר צה"ל )