נתניהו מתעצבן על מגישת החדשות: ״למה את עושה את זה?!״

ראש הממשלה בנימין נתניהו, מקיים בשבועות האחרונים ראיונות רבים, כחלק מניסיון לקדם את הקמפיין הפוליטי של מפלגת הליכוד.

במהלך ראיון אצל מגישת I24 מיכל רבינוביץ׳, נתניהו תקף את השמאל וטען כי הוא מנסה לחסל אותו פוליטית. המגישה הנהנה כאות הקשבה לנתניהו ואמרה מספר פעמים את המילה: ״כן״. עד שבשלב מסוים נתניהו התעצבן ופנה אליה בכעס.

״תגידי לי, למה את אומרת כל פעם כן כשאני מתחיל להסביר משהו חשוב?!״, רבינוביץ׳ הגיבה בהלם ואמרה: ״בבקשה, בבקשה, תסביר״.