כשהשעון מתקתק והמטבח מחכה, לא תמיד יש כוח להתחיל בבישול מסובך. בדיוק בשביל הרגעים האלה קיימת המנה הבאה – פרגית מוקפצת עם בצל ופטריות ברוטב סילאן וסויה, שמוכנה תוך 20 דקות בלבד ומשלבת חלבון איכותי עם ירקות עשירים בטעם.

הסוד של המנה הזו טמון בשילוב החכם בין מרכיבים פשוטים שרובם כבר נמצאים במקרר. נתחי הפרגית מתובלים בתבלינים בסיסיים ונצרבים במחבת חמה יחד עם בצל מוזהב ופטריות טריות, בלי צורך במרינדה מראש או בהמתנה ממושכת. הרוטב המתקתק-מלוח של סילאן וסויה עוטף את הנתחים ויוצר שכבות טעם עמוקות שמזכירות מנות אסייתיות, אבל בגרסה ביתית ופשוטה להכנה.

המצרכים הפשוטים

למנה המספיקה ל-3–4 סועדים תזדקקו למרכיבים בסיסיים: 600 גרם נתחי פרגית חתוכים לרצועות או קוביות, בצל גדול אחד חתוך לרצועות או נוצות, וסלסילה אחת של פטריות טריות – שמפיניון או פורטובלו – פרוסות דק. חשוב לבחור פטריות טריות ומוצקות שישמרו על מרקמן גם לאחר הטיגון.

לרוטב המתקתק תזדקקו ל-2 כפות סילאן איכותי, 3 כפות רוטב סויה, ו-2 כפות שמן לטיגון. התבלינים כוללים חצי כפית ראס אל חנות (או בהרט כתחליף), חצי כפית פפריקה מתוקה, מלח ופלפל שחור לפי הטעם. השילוב הזה יוצר איזון מושלם בין מתיקות טבעית למליחות עמוקה.

שלבי ההכנה המהירים

מתחילים בחימום השמן במחבת רחבה או בווק על אש גבוהה. מוסיפים את הבצל הפרוס ומטגנים כ-3–4 דקות תוך כדי ערבוב, עד שהוא מתחיל להזהיב ולהתרכך. בשלב זה מוסיפים את הפטריות הפרוסות וממשיכים לקפץ עוד כ-3 דקות, עד שהן משחררות מעט מהנוזלים שלהן ומתרככות מעט.

כעת מעבירים את הירקות לצידי המחבת או לצלחת צדדית, ומוסיפים את נתחי הפרגית למרכז המחבת החמה. מטגנים כ-5–6 דקות תוך כדי ערבוב מדי פעם, עד שהבשר משנה את צבעו ומבושל כמעט לחלוטין. חשוב לא לדחוס את הנתחים יותר מדי כדי לאפשר להם להשחים יפה.

בשלב הסופי מוסיפים את הסילאן, הסויה, ראס אל חנות, הפפריקה, המלח והפלפל. מערבבים את כל המרכיבים יחד – הפרגית, הבצל והפטריות – ומבשלים על אש גבוהה במשך 2–3 דקות נוספות. הרוטב מתחיל להסמיך מעט ועוטף את הנתחים והירקות בציפוי מבריק ומתקתק. התוצאה היא מנה עסיסית ומלאת טעם שמוכנה להגשה.

טיפים להצלחה

כדי להשיג תוצאה מושלמת, חשוב לוודא שהמחבת חמה מספיק לפני הוספת הבצל – כך הוא יקבל צבע זהוב יפה במקום להתבשל בנוזלים שלו. אם אתם אוהבים מנות חריפות יותר, אפשר להוסיף חצי כפית פלפל צ'ילי מרוסק או רוטב צ'ילי מתוק לרוטב.

המנה מתאימה להגשה עם אורז לבן מאודה, קוסקוס או אפילו פיתות חמות. אפשר גם להוסיף ירקות נוספים כמו גזר פרוס דק או פלפלים צבעוניים לגיוון. אם נשאר רוטב בתחתית המחבת, כדאי לשמור אותו ולהגיש מעל האורז – הוא מלא בטעם.

המנה הזו מצטרפת לרשימה הארוכה של מתכונים מהירים בשריים שמוכיחים שאפשר להכין ארוחה טעימה ומשביעה גם באמצע שבוע עמוס, בלי להתפשר על איכות או על טעם. בתיאבון!