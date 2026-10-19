ענבל ביבי. ( טל עבודי )

שנתיים של שקט מוזיקלי מגיעות לסיומן: ענבל ביבי, הזמרת שהפכה לשם מוכר בעקבות השתתפותה באקס פקטור, חוזרת למרכז הבמה עם סינגל חדש בשם "א.מ.ת". השיר, שמסמן את תחילתו של פרק חדש בקריירה שלה, הוא הראשון מתוך אלבום שבדרך.

אחרי יציאת האלבום "רוקדת בשקיעה", בחרה ביבי לקחת הפסקה ממושכת מהנוף המוזיקלי. כעת, כשהיא חוזרת, היא מגיעה עם חומר חדש שמבטא את המסע האישי שעברה בתקופה האחרונה. "אני עושה את כל מה שאני עושה כדי להישאר בחיים", מסרה ביבי על השיר החדש, "מקווה שהשיר הזה יעזור למישהו להישאר בחיים – כמו שהמוזיקה עוזרת לי".

ביבי, בת 27, פרצה לתודעה הציבורית כבר בגיל צעיר בעונה הראשונה של אקס פקטור ישראל, שם הגיעה עד חצי הגמר. בהמשך חזרה לתכנית בעונה הרביעית, והגיעה עד גמר האקס פקטור לאירוויזיון ב-2022, שם התמודדה מול מיכאל בן דוד, ספיר סבן ואלי חולי. במקביל לקריירה המוזיקלית, ביבי ביססה את מעמדה גם כשחקנית, עם תפקיד מרכזי בסדרת הנוער "נעלמים", שבה גם שרה את שיר הנושא. לאורך השנים הוציאה שורה של סינגלים והופיעה על במות ברחבי הארץ, והפכה לאחת הדמויות הבולטות בדור הצעיר של המוזיקה הישראלית.

( (מתוך האינסטגרם של ענבל ביבי) )

בחודשים האחרונים עברה ביבי שינויים משמעותיים בחייה האישיים. בסוף דצמבר 2024 היא התארסה לבן זוגה רועי קורנבלום, המוכר מהשתתפותו בהאח הגדול. "היום לפני שנה היינו שני זרים", שיתפה באינסטגרם לצד צילום מסך של השיחה הראשונה ביניהם, שנה בדיוק לפני האירוסין.

השיר החדש "א.מ.ת" מגיע בתקופה שבה ביבי נמצאת במקום אישי שונה, חשופה ועוצמתית יותר מאי פעם. הסינגל הוא הראשון מתוך אלבום שבדרך, שצפוי להגיע בחודשים הקרובים ולהציג את הפן החדש של הזמרת שהפכה לאחת מהדמויות המעניינות בסצנת המוזיקה הישראלית.