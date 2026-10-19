"אם נתניהו יעשה את זה - הוא ינצח את הבחירות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: נתן קון )

פאנליסט הפטריוטים בערוץ 14, אבי שושן, טען כי יש דבר אחד שראש הממשלה נתניהו יכול לעשות, והדבר יעניק לו את הניצחון בבחירות הקרובות.

שושן אמר: "נתניהו בן 77, אם הוא יכריז שזו מערכת הבחירות האחרונה שהוא הולך להתמודד, כדי להשלים את המלאכה, לסדר את כל הסכמי אברהם - הוא ינצח בבחירות. זה יהיה כמו 'הערבים נוהרים לקלפיות'. אנשים רוצים לדעת שיש להם אופק, עד מתי נתניהו". עוד הוא הוסיף: "אם נתניהו יכריז ערב הבחירות שהוא מבקש פעם אחרונה את אמון הציבור, זה מהלך שציבור שלם שמתלבט, כולל ציבור שמתכוון להצביע שמאל - ישים ביבי. גם כדי לתת לו את הכבוד וגם כדי לסגור את הסיפור".

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נזכיר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, פרסם אמש בבמפתיע וללא הודעה מוקדמת, הודעת תמיכה נמרצת וחמה לראש הממשלה נתניהו לקראת הבחירות, והודיע על הגיבוי שלו בו כמועמד המובהק מטעמו לראשות ממשלת ישראל.

טראמפ פתח את הודעתו וכינה את נתניהו 'ראש ממשלה לוחם' ותיאר את מאבקו באיראן כקריטי להישרדות ישראל: "לעם ישראל הגדול, ביבי נתניהו היה ראש ממשלה ולוחם דגול, ושותף גדול עוד יותר לשלום במאבק נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, עם הקריאה בת ה-51 שלה: "מוות לישראל, מוות לאמריקה! נשמיד את השטן הקטן ואת השטן הגדול."

טראמפ המשיך ותיאר כי ישראל הייתה ניצבת בסכנה קיומית שייתכן והייתה מתממשת ללא הפעולות המשותפות שלו ושל נתניהו, וכי לשניים נותרה עוד עבודה במערכה נגדה: "איזו מדינה יכולה לשרוד כשמותר להגיד דברים כאלה, מכיוון שבסופו של דבר, הם תמיד מתבררים כנכונים? זה היה רק עניין של זמן עד שאיראן הייתה מוציאה אל הפועל את הביטוי הבלתי נתפס הזה, אבל היא הושמדה באופן שיטתי, הן מבחינה צבאית והן מבחינה פיננסית, ואלא אם כן הם ישנו את דרכיהם במהירות, נסיים את העבודה בקרוב".

הנשיא האמריקאי אף רמז בלחישה כי ללא נתניהו, הדברים לא היו קוראים, והמלאכה לא תסתיים: "אם לישראל יש את המנהיג הלא נכון, שהוא כל אחד חוץ מביבי, אמריקה תיאלץ לעשות את העבודה הזו בעצמנו, ואני לא נוטה לעשות זאת".