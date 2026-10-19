התפרעויות ביו"ש ( פלאש90 )

שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר היום (ראשון) כי צה"ל לא יעסוק עוד באכיפה אזרחית ביהודה ושומרון, וכי האחריות המלאה לטיפול באלימות יהודית באזור תועבר למשטרת ישראל מחוז ש"י. ההחלטה מגיעה בעקבות גל אירועי אלימות חמורים שהתרחשו בסוף השבוע האחרון באזור בנימין.

"הטיפול באלימות החמורה של קומץ המתפרעים היהודים ביו"ש חייב להיות נתון לחלוטין לאחריות משטרת ישראל מחוז ש"י - כולל פעילות מניעה, חקירה והעמדה לדין", מסר כ"ץ. לדבריו, "צה"ל לא צריך ולא יכול לעסוק באכיפה אזרחית, אלא להילחם בטרור הפלסטיני ולהגן על גבולות המדינה ועל היישובים היהודים ביהודה ושומרון ובקו התפר".

תוכנית מקיפה להסדרת האכיפה בהתאם להנחיית שר הביטחון, הכין צה"ל תוכנית מקיפה להסדרת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון. התוכנית מחלקת באופן ברור בין סמכות צה"ל בשטח לבין העברת האחריות לאכיפה האזרחית בפועל לידי מחוז ש"י במשטרת ישראל. כ"ץ הדגיש כי התוכנית אינה כוללת המלצות להחזרת צווי המעצר המנהליים נגד מתיישבי יהודה ושומרון - צעד שביטל עם כניסתו לתפקיד שר הביטחון. "צווים מנהליים הם לא הפתרון - אלא אכיפה משטרתית חזקה ויעילה", הבהיר. תיאום עם ראש הממשלה והקצאת משאבים שר הביטחון מסר כי סיכם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לפעול כדי לממש בהקדם את התוכנית. הממשל יפעל לקיום הידברות ותיאום בין צה"ל לבין משטרת ישראל, לצד הקצאת המשאבים הנדרשים בתקציבים ובכוח אדם למחוז ש"י במשטרה לצורך ביצוע המשימה. ההחלטה מגיעה על רקע מבצע "עלה של זית" שהתנהל הבוקר, במסגרתו נעצרו שמונה חשודים במעורבות באירועי האלימות בבנימין. המעצרים בוצעו בשיתוף כוחות משטרה, שב"כ, מג"ב וצה"ל.

מג"ב אילוסטרציה ( Nati Shohat/Flash90 )

רקע: אירועי האלימות והלחץ הבינלאומי

האירועים שהתרחשו בסוף השבוע כללו דיווחים על תקיפת צלמת העיתון האמריקני "וושינגטון פוסט" והחשד לתקיפת נציגים דיפלומטיים זרים באזור בנימין. שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי בירך על מעצר החשודים וקרא למצות את הדין עם האחראים.

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הביע דאגה מהדיווחים והבהיר כי ממשל טראמפ מצפה מישראל לפעול למניעת הסלמה. "הנשיא לא רוצה לראות חיכוך או משבר בגדה המערבית", אמר רוביו בשיחה עם עיתונאים.

במקביל, במגזר הדתי-לאומי התעוררה מחאה על מעצרו של איש ביטחון מהשומרון ותנאי החזקתו. כמאה רבש"צים מכל רחבי הארץ פנו לשר הביטחון בדרישה להתערב, וראש מועצת שומרון יוסי דגן הצטרף למחאה.